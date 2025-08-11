Meci nebun la Botoșani. Cum s-a descurcat FC Argeș, pe terenul moldovenilor

Meci nebun la Botoșani. Cum s-a descurcat FC Argeș, pe terenul moldovenilor
Sebastian Mailat. Foto: Facebook / Sebastian Mailat

Echipa FC Botoșani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formația FC Argeș, în etapa a cincea din Superligă.

Gazdele au marcat primele la Botoșani, în minutul 18, când Bodișteanu a primit la 20 de metri de poartă, a pătruns și a șutat de la marginea careului, cu stângul, învingându-l pe Straton. Minutul 32 a adus o ocazie similară celei a lui Hermannstadt, din meciul cu Universitatea Craiova. La un corner al piteștenilor, Tudose a reluat din careu și Anestis a scos mingea de pe linia porții, iar oaspeții au cerut validarea golului, pretextând că portarul botoșănean a scos balonul de dincolo de linie. Nu s-a acordat nimic. În minutul 45+2 Mailat a dus scorul la 2-0 și gazdele au intrat cu avantaj la pauză.

În partea secundă Cîmpanu a avut șansa de a marca, dar a șutat pe lângă poartă. Pe final, Argeșul a redus din diferență, Bettaieb marcând din voleu în minutul 83, însă după numai un minut Dumiter a pasat perfect în careu și Zoran Mitrov a refăcut avantajul de două goluri al gazdelor. S-a terminat FC Botoșani – FC Argeș 3-1 și moldovenii sunt pe locul 5, cu 8 puncte, față de cele 6 puncte ale piteștenilor, care îi plasează pe aceștia pe locul 9.

FC BOTOȘANI: Anestis – Ilaș, Suta, G. Miron, M. Pavlovic (R. Creț 74) – Papa (Aldair Ferreira 70), Charles Petro – G. Cîmpanu, Bodișteanu (Ongenda 74), Mailat (Mitrov 46) – Dumiter (Kovtalyuk 86). ANTRENOR: Leo Grozavu

FC ARGEȘ: Straton – Borța, Garutti (Rață 46), M. Tudose, Sadriu (Briceag 46) – Rădescu (Y. Pîrvu 46), Orozco, Sierra – Caio Martins, Ricardo Matos (Bettaieb 46), R. Moldoveanu (Nacho Heras 75). ANTRENOR: Bogdan Andone

Cartonașe galbene: Anestis 81, Ongenda 86, Ilaș 86, Leo Grozavu 87 / Y. Pîrvu 52

Arbitri: Andrei Moroiță - Ionel Valentin Dumitru, Marius Bobe

Arbitri VAR: Florin Andrei - Sebastian Gheorghe

#fotbal intern, #fc botosani, #fc arges , #stiri fotbal
