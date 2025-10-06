Nici Craiova, nici Rapid. Cine e surpriza din Liga 1: vor fi lideri cel puțin două săptămâni

Echipa FC Botoșani a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formația UTA Arad, în etapa a 12-a, după un meci cu două goluri anulate pentru arădeni.

Gazdele au primit penalty încă din minutul 2, după ce George Cîmpanu a fost faultat în careu de portarul Dejan Iliev, iar Mitrov a transformat în minutul 4. După 7 minute, Costache a egalat pentru oaspeți, cu un șut din interiorul careului. În minutul 25, Alin Roman a înscris, dar golul a fost anulat pentru o poziție de ofsaid. UTA a mai avut un gol anulat, în minutul 30, la Vali Costache, tot pentru ofsaid, iar gazdele au replicat prin ocazia uriașă a lui Mitrov, din minutul 48.

Mailat a stabilit scorul final în minutul 73 și FC Botoșani a obținut a cincea victorie consecutivă, urcând pe primul loc al clasamentului, cu 25 de puncte. UTA are 16 puncte și e pe locul 8.

FC BOTOȘANI: Anestis – Ilaş, Miron, Pape Diaw, Ţigănaşu – Charles Petro, M. Bordeianu (Papa 46) – G. Cîmpanu (Mailat 61), Ongenda (Adams Friday 89), Mitrov (Bodişteanu 72) – Dumiter (Kovtalyuk 46). ANTRENOR: Leo Grozavu

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Ov. Popescu (Hrezdac 84), Van Durmen – Padula, Alin Roman (Flavius Iacob 83), Vlăsceanu (D. Barbu 65) – V. Costache. ANTRENOR: Adi Mihalcea

Cartonașe galbene: Charles Petro 16 / D. Iliev 2, Alin Roman 59

Arbitri: Florin Andrei - Mircea Grigoriu, Laszlo Bucsi

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Bogdan Dumitrache

