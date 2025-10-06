Nici Craiova, nici Rapid. Cine e surpriza din Liga 1: vor fi lideri cel puțin două săptămâni

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 22:51
244 citiri
FC Botoșani a trecut de UTA FOTO FB Superliga

Echipa FC Botoșani a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formația UTA Arad, în etapa a 12-a, după un meci cu două goluri anulate pentru arădeni.

Gazdele au primit penalty încă din minutul 2, după ce George Cîmpanu a fost faultat în careu de portarul Dejan Iliev, iar Mitrov a transformat în minutul 4. După 7 minute, Costache a egalat pentru oaspeți, cu un șut din interiorul careului. În minutul 25, Alin Roman a înscris, dar golul a fost anulat pentru o poziție de ofsaid. UTA a mai avut un gol anulat, în minutul 30, la Vali Costache, tot pentru ofsaid, iar gazdele au replicat prin ocazia uriașă a lui Mitrov, din minutul 48.

Mailat a stabilit scorul final în minutul 73 și FC Botoșani a obținut a cincea victorie consecutivă, urcând pe primul loc al clasamentului, cu 25 de puncte. UTA are 16 puncte și e pe locul 8.

FC BOTOȘANI: Anestis – Ilaş, Miron, Pape Diaw, Ţigănaşu – Charles Petro, M. Bordeianu (Papa 46) – G. Cîmpanu (Mailat 61), Ongenda (Adams Friday 89), Mitrov (Bodişteanu 72) – Dumiter (Kovtalyuk 46). ANTRENOR: Leo Grozavu

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Ov. Popescu (Hrezdac 84), Van Durmen – Padula, Alin Roman (Flavius Iacob 83), Vlăsceanu (D. Barbu 65) – V. Costache. ANTRENOR: Adi Mihalcea

Cartonașe galbene: Charles Petro 16 / D. Iliev 2, Alin Roman 59

Arbitri: Florin Andrei - Mircea Grigoriu, Laszlo Bucsi

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Bogdan Dumitrache

Șumudică l-a făcut praf, după FCSB - Craiova: „Avea un copil în față, nu ai voie.”
Derby-ul dintre FCSB și Craiova de pe Arena Națională, câștigat de campioană, a fost decis de un penalty acordat în finalul primei reprize, la un duel între Vladimir Screciu și Alexandru...
Jucătorul de la FCSB care poate încasă un milion de euro în acest sezon. Becali a confirmat totul: „Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul”
Gigi Becali este cunoscut pentru salariile generoase pe care le oferă jucătorilor de la FCSB. Patronul campioanei a plătit, în anii de când a intrat în fotbal, salarii totale de zeci de mii...
