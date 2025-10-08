Liderul din Liga 1 anunță: „Ei sunt cei trei uriași” care se bat la titlu

FC Botoșani va sta cel puțin două săptămâni pe primul loc în campionat. Moldovenii au 25 de puncte din 36 posibile și un golaveraj de +13. Spre comparație, Rapid are al doilea golaveraj din campionat, +10, Dinamo și Craiova au +8, iar sub ele cel mai mare este de +4. FCSB și CFR au golaveraj negativ: -4.

Moldovenii, deși sunt pe primul loc, nu susțin că se bat la titlu. În schimb, ei visează la revenirea în playoff, după patru sezoane de absențe.

Patronul Valeriu Iftime a vorbit de lupta pentru titlu. El crede că Dinamo, Rapid și Craiova se bat la titlu, dar o vede și pe FCSB revenind în partea de sus a campionatului. În schimb, nu crede că CFR Cluj va intra în lupta pentru trofeu.

„Nu cred că rămâne FCSB acolo, urcă mai sus. Eu nu cred că CFR, fără Dan Petrescu... asta cred eu, sper să nu se supere domnul Varga. Dan Petrescu a făcut tot ce trebuia să facă un antrenor mare.

La momentul ăsta, se bat la campionat Dinamo, Rapid și Craiova. Asta cred! Au forță, ei sunt din filmul ăsta. Ei sunt cei trei uriași, asta cred acum. Încă nu exclud total FCSB. O să vedem”, a spus Valeriu Iftime, pentru Sport.ro.

Ads