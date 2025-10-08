Liderul din Liga 1 anunță: „Ei sunt cei trei uriași” care se bat la titlu

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 13:14
245 citiri
Liderul din Liga 1 anunță: „Ei sunt cei trei uriași” care se bat la titlu
Valeriu Iftime FOTO Captură Prosport

FC Botoșani va sta cel puțin două săptămâni pe primul loc în campionat. Moldovenii au 25 de puncte din 36 posibile și un golaveraj de +13. Spre comparație, Rapid are al doilea golaveraj din campionat, +10, Dinamo și Craiova au +8, iar sub ele cel mai mare este de +4. FCSB și CFR au golaveraj negativ: -4.

Moldovenii, deși sunt pe primul loc, nu susțin că se bat la titlu. În schimb, ei visează la revenirea în playoff, după patru sezoane de absențe.

Patronul Valeriu Iftime a vorbit de lupta pentru titlu. El crede că Dinamo, Rapid și Craiova se bat la titlu, dar o vede și pe FCSB revenind în partea de sus a campionatului. În schimb, nu crede că CFR Cluj va intra în lupta pentru trofeu.

„Nu cred că rămâne FCSB acolo, urcă mai sus. Eu nu cred că CFR, fără Dan Petrescu... asta cred eu, sper să nu se supere domnul Varga. Dan Petrescu a făcut tot ce trebuia să facă un antrenor mare.

La momentul ăsta, se bat la campionat Dinamo, Rapid și Craiova. Asta cred! Au forță, ei sunt din filmul ăsta. Ei sunt cei trei uriași, asta cred acum. Încă nu exclud total FCSB. O să vedem”, a spus Valeriu Iftime, pentru Sport.ro.

Minunea din Superliga: Botoșani, pe primul loc! Patronul Valeriu Iftime a dat startul petrecerii în Moldova
Minunea din Superliga: Botoșani, pe primul loc! Patronul Valeriu Iftime a dat startul petrecerii în Moldova
FC Botoșani este noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 12-a. Gazdele au deschis...
Ilie Dumitrescu a anunțat cele cinci echipe sigure de play-off: „Una singură mai e!”
Ilie Dumitrescu a anunțat cele cinci echipe sigure de play-off: „Una singură mai e!”
SuperLiga a devenit mai imprevizibilă ca niciodată, iar după 12 etape, clasamentul surprinde pe toată lumea. FC Botoșani e liderul neașteptat al campionatului, iar FC Argeș și Unirea...
#fotbal intern, #fc botosani, #Valeriu Iftime , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Conor McGregor si-a primit sentinta. In vara lui 2026 este asteptat la Casa Alba

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Selecționerul Mircea Lucescu recidivează: ”Gata, la revedere! Ca să mă mai înjure ăia...”
  2. Liderul din Liga 1 anunță: „Ei sunt cei trei uriași” care se bat la titlu
  3. Supărarea unui fotbalist legendar al Angliei: ”Apoi rămâneam singuri în România sau altundeva. Niște ratați egocentrici...”
  4. Sorana Cîrstea, meci memorabil la Wuhan, cu o revenire spectaculoasă a româncei
  5. Cum a fost surprinsă Nadia Comăneci. "Zeița de la Montreal" va avea propriul ei film
  6. Continuă telenovela ”Rațiu la FC Barcelona!” Fotbalistul român e marele favorit
  7. Un nou scandal sexual în fotbal. Însoțitoarele de zbor l-au surprins pe oficialul federației, la clasa business. Bărbatul a fost reținut și condamnat
  8. Fostul internațional român nu scapă de scandalul rușinos: ”Ce te uiți așa la mine?”
  9. Cum a devenit Cristiano Ronaldo primul fotbalist miliardar. De unde a pornit și ce afaceri are
  10. Unde se vede la TV meciul România - Moldova, înaintea asaltului decisiv pentru Mondiale