Surpriza campionatului: au învins o fostă campioană și au urcat pe podium în Liga 1

Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 18:16
Jucătorii de la FC Botoșani. Foto: Facebook / Fotbal Club Botoșani

Echipa FC Botoșani a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, gruparea gălățeană Oțelul, în etapa a noua din Superligă.

Gazdele au primit un penalti, în minutul 15, când Patrick a fost faultat în careu de Anestis și tot Patrick a ratat lovitura de pedeapsă, portarul oaspeților având o dublă intervenție. Oaspeții au deschis scorul în minutul 40, la șutul lui Mailat, și chiar dacă replica gălățenilor a venit repede, bară la șutul lui Conrado – din minutul 42, moldovenii au intrat cu avantaj la cabine.

Partea secundă nu a adus ocazii clare de gol, însă elevii lui Leo Grozavu și-au păstrat avantajul și FC Botoșani s-a impus la Galați, cu Oțelul, scor 0-1.

Botoșani se află pe locul al treilea în clasament, cu 16 puncte. Oțelul e a 10-a, cu 10 puncte.

OȚELUL GALAȚI: I. Popescu – Zhelev, Murria (Pedro Nuno 65), P. Iacob, Conrado (A. Rus 81) – Joao Lameira (A. Ciobanu 82), Zivulic, Joao Paulo – Andrezinho (Paulinho 46), Patrick, Daniel Sandu (M. Frunză 52). ANTRENOR: Laszlo Balint

FC BOTOȘANI: Anestis – Ilaş, G. Miron, E. Diaw, Ţigănaşu (M. Pavloci 78) – M. Bordeianu, Aldair Ferreira (Miguel Fernandez 90), Ongenda (G. David 66) – Mitrov (Admas Friday 78), Dumiter (Enzo Lopez 46), Mailat. ANTRENOR: Leo Grozavu

Cartonașe galbene: Zivulic 72, Pedro Nuno 83, Patrick 84 / E. Diaw 27, M. Bordeianu 51, Ţigănașu 57, M. Pavlovic 90+2, Adams Friday 90+4

Arbitri: Radu Petrescu - Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu

Arbitri VAR: Cristina Trandafir - Marius Badea

