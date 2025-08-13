Cine e românul cu selecții în naționala Canadei care tocmai s-a transferat în Liga 1

FC Botoșani a anunțat, miercuri, că a obținut serviciile jucătorului Andrei Dan Dumitru.

Născut pe 28.10.2006, la Toronto, în Canada, mijlocașul central de 1.85 m a semnat un contract cu „roș-alb-albaștri” pe o perioadă de trei ani.

Dumitru a venit la FC Botoșani prin transfer de la formația FC Toronto II.

Anterior experienței pe care a avut-o la FC Toronto II, noul mijlocaș central al FC Botoșani a jucat tot în Canada pentru TFC Academy.

Noul jucător al „roș-alb-albaștrilor” are prezențe în naționalele U17 și U20 ale Canadei.

