Cine e românul cu selecții în naționala Canadei care tocmai s-a transferat în Liga 1

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 13 August 2025, ora 19:38
Cine e românul cu selecții în naționala Canadei care tocmai s-a transferat în Liga 1
Andrei Dan Dumitru. Foto: FCBT.ro

FC Botoșani a anunțat, miercuri, că a obținut serviciile jucătorului Andrei Dan Dumitru.

Născut pe 28.10.2006, la Toronto, în Canada, mijlocașul central de 1.85 m a semnat un contract cu „roș-alb-albaștri” pe o perioadă de trei ani.

Dumitru a venit la FC Botoșani prin transfer de la formația FC Toronto II.

Anterior experienței pe care a avut-o la FC Toronto II, noul mijlocaș central al FC Botoșani a jucat tot în Canada pentru TFC Academy.

Noul jucător al „roș-alb-albaștrilor” are prezențe în naționalele U17 și U20 ale Canadei.

#fotbal intern, #fc botosani, #Canada , #stiri fotbal
