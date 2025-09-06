Botoșani, victorie cu o echipă din afara României într-un amical. Rezultat șocant pentru U Cluj

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 15:23
364 citiri
Jucătorii de la FC Botoșani. Foto: Facebook / Fotbal Club Botoșani

FC Botoșani a profitat de pauza competițională, datorată acțiunilor echipelor naționale, și a disputat pe Stadionul „Municipal” un joc amical în compania formației Zimbrul Chișinău, câștigat, scor 4-3.

Golurile echipei pregătite de Leo Grozavu au fost marcate de Mykola Kovtalyuk (min.1), Enriko Papa (min.23), Zoran Mitrov (min.56), David Gabriel (min.85), respectiv Guy Dahan (min.45-pen., 49), Jonatehas Abimal (min.67).

Principalul botoșănenilor a aliniat în acest duel formula Al. Ciobanu – Ad. Friday, M. Munoz, D. Diaw, M. Pavlovic – E. Papa, M. Bordeianu, A. D. Dumitru – G. Cîmpanu, M. Kovtaliuk, Z. Mitrov. La „roș-alb-albaștrii” au mai intrat pe parcursul întâlnirii L. Kukic, D. Gabriel, Șt. Pănoiu, E. Lopez, R. Suta, R. Creț, D. Ștefan și A. Dumitru.

Jucătorii Ioannis Anestis, George Miron, Aldair, Alexandru Țigănașu, Hervin Ongenda, Andrei Dumiter și Rijad Sadiku nu au intrat în calculele conducerii tehnice pentru acest joc amical, ei având în dimineața meciului un program de pregătire separat. Acestora li s-au adăugat Narcis Ilaș, Ștefan Bodișteanu și Charles Petro, convocați la acțiunile echipelor naționale.

Zimbrul Chișinău, formația pregătită de Oleg Kubarev, care după 11 runde ocupă locul 3 în prima ligă din Moldova cu 21 de puncte, a aliniat pe „Municipal” următoarea formulă: S. Agachi – D. Costa, D. Italo, A. Macrițchi, A. Dosso – J. Abimal, B. Paz, M. Amaral, D. Caio – D. Kazlovski. La „galben-verzi” au mai intrat pe parcursul întâlnirii I. Dokic, S. Oleksii, N. Covali, E. Michael, S. Trifan, I. Negru, Șt. Mocanu, N. Zolotov.

Amicalul dintre FC Botoșani și Zimbrul Chișinău a fost arbitrat la centru de Ciprian Iovu, ajutat la linii de asistenții Radu Crețu și Nicoleta Grigoriu.

Următorul meci oficial al formației pregătite de Leo Grozavu, care ocupă locul 5 în SuperLigă cu 13 puncte după 8 etape, va avea loc duminică, 14 septembrie, ora 15:45, la Galați cu Oțelul, duelul urmând a conta pentru runda a IX-a din SuperLigă.

Într-un alt meci amical, Universitatea Cluj a fost învinsă de ASA Târgu Mureș, scor 2-1. Cei de la ASA Târgu Mureș au punctat în minutele 26 prin Ekollo și 51 prin Manole, iar pentru clujeni a marcat Dan Nistor din penalty în minutul 41.

