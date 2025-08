Final de drum pentru FC Buzău în fotbalul românesc. Echipa ce a evoluat în prima divizie în sezonul precedent. În ciuda celor 7 victorii din sezonul precedent, echipa a retrogradat. În playout chiar a avut grave probleme financiare, după ce primăria și-a retras sprijinul.

Acum, s-a anunțat oficial că echipa se va desființa.

„FC Buzău, un club înființat în anul 2016 de către Primăria Municipiului Buzău, care a promovat în Liga 2, după ce a promovat un an, nu a avut drept de promovare în Liga 1. S-a decis apoi să fie o asociere între Primăria Buzău, CJ, reprezentanții clubului FC Buzău și o societate privată pentru a avea o echipă care să promoveze în Liga 1, ceea ce s-a și întâmplat.

Până am promovat în Liga 1, lucrurile au decurs bine pentru că am avut o promovare rapidă, după aceea managementul defectuos la club a condus astăzi ca FC Buzău, cu sintagma Gloria, să ajungă în pragul desființării. După retrogradare, s-a înscris la Liga 2, CJ nu mai putea susține FC Buzău pentru că am mers pe Legea 69 a sportului de performanță și pentru neîndeplinirea obiectivului, nu mai puteam susține.

Primăria Buzău, din lipsă de fonduri, a decis să nu mai susțină, iar mediul privat care nu a venit cu niciun aport în sezonul 2025/2026, am înțeles că vor să iasă din această asociere și în acest sens FC Buzău se va desființa.

Având foarte multe datorii, va ajunge cu siguranță pe mâna unui executor judecătoresc și apoi tot ce mai aveau ca patrimoniu să fie scos la licitație pentru achitarea datoriilor", a declarat președintele interimar al CJ Buzău, Adrian Petre.

Ads