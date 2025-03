Echipa din Liga 1 care riscă să piardă finanțarea: „Avem o problemă

Echipa de fotbal FC Buzău (Gloria Buzău) este în pericol de a pierde finanţarea de la Primăria municipiului Buzău şi de la Consiliul judeţean Buzău pentru viitorul sezon competiţional din cauza situaţiei în care se află în clasament şi din cauza lipsei de seriozitate a sponsorilor privaţi care nu şi-au onorat obligaţiile contractuale.

Preşedintele CJ Buzău, Lucian Romaşcanu a deschis subiectul echipei reprezentative de fotbal a judeţului la finalul şedinţei extraordinare a CJ în care a fost votat bugetul pentru anul în curs al instituţiei pe care o conduce.

„Avem o problemă pe care va trebui s-o plătim politic dacă nu reuşim să o rezolvăm dar până la urmă este o chestiune pe care trebuie să ne-o asumăm. FC Club Gloria Buzău a plecat la drum în Liga I poate nu prea pregătită ca şi infrastructură şi condiţii, în vara anului trecut. Am avut nişte promisiuni de la sponsori privaţi, plus promisiunile Consiliului Judeţean şi ale Primăriei municipiului Buzău pentru a asigura succesul acestei echipe. Din păcate, anumite acte normative guvernamentale adoptate la un moment dat făcut ca CJ şi Primăria să finanţeze şi s-au folosit banii privaţi câţi au venit la momentul respectiv. Cert este că azi suntem în situaţia de a avea bugetul în cifre asigurat pentru Gloria până la sfârşitul anului competiţional, dar suntem în imposibilitatea de a folosi aceşti bani pentru că, aşa cum prevede legea, anumite cheltuieli trebuie plătite doar din banii privaţi. Este vorba de datorii, de salariile jucătorilor şi antrenorilor, care depăşesc 6.200 EUR/lună şi altele. La Gloria Buzău avem o situaţie de management defectuos, de lipsă de informare şi de decizii care ne-au pus în situaţia ca astăzi să avem nevoie în 2 săptămâni de 170.000 de Euro de la sponsori (bani privaţi) sau nu vom fi în stare să achităm datoriile clubului cu tot ce poate urma de aici înainte”, a spus Romaşcanu în faţa consilierilor judeţeni.

Preşedintele CJ Buzău a explicat că este o mândrie ca Buzăul să aibă o echipă în prima ligă a fotbalului românesc, dar că acest lucru costă şi şi se poate face cu onorarea promisiunilor tuturor celor implicaţi în fenomen.

„Am vrut să vă informez pe această chestiune, sigur că este o mândrie pentru noi să avem echipă în Liga I, dar asta costă şi se face pe promisiuni onorate. În acest moment, din perspectiva sponsorilor, suntem la promisiuni pe jumătate onorate din partea unuia şi la alt sponsor pe promisiuni zero onorate. Vom discuta cu sponsorii, cu mediul de afaceri din Buzău să vedem dacă putem face rost de aceşti bani”, a mai spus preşedintele CJ Buzău.

Totodată, problemele cauzate de lipsa banilor şi de situaţia din clasament a condus şi la hotărârea antrenorului principal de a părăsi echipa.

„Pe lângă această situaţie este şi situaţia antrenorului Eugen Neagoe care vrea să plece, nu se mai simte motivat, o să avem o discuţie cu dumnealui astăzi, cel târziu la începutul săptămânii viitoare, să vedem care este calea de urmat. Dacă pleacă, suntem în situaţia de a găsi un nou antrenor care să ne ajute să scăpăm de retrogradare, plecarea înseamnă alţi bani şi este destul de complicat”, a comunicat Lucian Romaşcanu.

În final, preşedintele CJ Buzău a prezentat şi cel mai negru scenariu. Dacă nu se va face rost rapid de banii privaţi, atunci nici Consiliul Judeţean, nici Primăria nu vor mai putea aloca bani pentru echipa de fotbal în viitorul sezon competiţional.

„În cazul în care nu reuşim să facem rost de aceşti bani, bani privaţi, pentru că, repet, şi CJ şi Primăria şi-au achitat obligaţiile, atunci probabil clubul va fi penalizat de Federaţie mergând până la retrogradarea, noi CJ şi Primăria ne-am angajat să finanţăm având ca obiectiv salvarea de la retrogradare, atunci, conform legilor, nici CJ şi nici Primăria nu vor mai putea finanţa Gloria Buzău de acum înainte. Suntem în această situaţie şi am vrut să informăm pe toată lumea, pentru că sunt tot felul de declaraţii neasumate în piaţă”, a conchis Romaşcanu.

