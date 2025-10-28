S-au terminat meciul dintre FC Dinamo și CS Dinamo. Patru goluri în Cupa României

Jucătorii de la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București

Formaţia FC Dinamo a învins, marţi, cu scorul de 3-1, echipa CS Dinamo, din Liga II, în prima etapă din grupa D a Cupei României.

La meciul disputat pe stadionul Arcul de Triumf, pentru FC Dinamo au marcat Caragea (9, 18) şi Muşi (90), iar pentru CS Dinamo a punctat Cocoş (72).

Tot marţi, Sporting Lieşti şi Oţelul au remizat, scor 3-3, iar Csikszereda şi Sepsi au încheiat la egalitate, scor 0-0.

De asemenea, CFR Cluj a învins CSM Slatina, scor 4-0.

Miercuri sunt programate partidele Metaloglobus - FC Argeş, Metalul Buzău - ”U” Cluj, Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa - FCSB, iar joi au loc partidele Concordia Chiajna - Hermannstadt, UTA - Petrolul, FC Botoşani - Farul şi CSC Dumbrăviţa - Rapid.

Ads