”Am zis că mai inteligenți decât mine nu au cum să fie”. Louis Munteanu i-a luat la mișto pe cei de la FCSB, după ce le-a făcut apărarea terci

CFR Cluj a remizat cu FCSB, scor 2-2, după ce a condus cu 2-0. Primele două goluri ale ardelenilor au fost marcate de Louis Munteanu, care s-a distrat cu apărarea de la FCSB, formată din Pantea, Dawa, Mihai Popescu și Panțîru.

La finalul meciului, Louis Munteanu i0a luat la mișto pe Joyskim Dawa și Mihai Popescu, fundașii centrali de la FCSB, despre care a spus că sunt mai puțini inteligenți decât el.

”Un meci greu, cu un adversar dificil. Zic că am făcut o partidă bună, dar acele greșeli ne-au costat. Au o echipă cu calitate și au venit peste noi, au pus presiune. Din păcate, pierdem cele trei puncte. Am fost și la națională, eram obosit, eu am cerut schimbare.

Pentru mine și prietenii mei erau gesturile respective. Prietenii mei știu mai bine. Nu e nimic mai mult. Când vii la CFR e presiune mai mare. Vrem să câștigăm titlul.

M-am gândit înainte de meci să fiu mai mult în careu pentru că și Dawa și Popescu sunt agresivi. Am zis că mai inteligenți decât mine nu au cum să fie”, a declarat Louis Munteanu după remiza dintre CFR și FCSB.

