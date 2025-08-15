Ce șanse au echipele românești să câștige meciurile din playoff-urile europene? FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, față în față cu istoria

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 15 August 2025, ora 15:20
FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

România a ajuns cu trei echipe în playoff-ul competițiilor europene, ceea ce nu s-a mai întâmplat de câțiva ani. FCSB, în Europa League, respectiv Craiova și CFR, în Conference League, vor lupta pentru a se califica pe tabloul principal al unei competiții europene.

FCSB se va duela cu Aderbeen, din Scoția, în playoff-ul Europa League. Campioana României este văzută favorită să se califice, cu 69% șanse, față de doar 31% ale scoțienilor.

În schimb, în ceea ce privește meciurile din Conference League, șansele sunt ceva mai mici. CFR Cluj are 58% șanse să treacă de suedezii de la Hacken, deci echipa lui Dan Petrescu pleacă ca favorită.

În schimb, Universitatea Craiova are doar 44% șanse să treacă de turcii de la Istanbul Basaksehir. Acestea sunt calculele făcute de Football Meets Data.

Echipă direct în grupe? Cum ar putea crește România în UEFA? FCSB, CFR și Craiova, în fața unui sezon istoric
Echipă direct în grupe? Cum ar putea crește România în UEFA? FCSB, CFR și Craiova, în fața unui sezon istoric
Deși parcursul european de până acum al echipelor din România nu a fost neapărat cel mai bun, fotbalul românesc poate avea un an excelent din punct de vedere al coeficientului. Asta pentru...
Programul play-off-ului din Conference League. Meciuri tari pentru CFR Cluj și Craiova
Programul play-off-ului din Conference League. Meciuri tari pentru CFR Cluj și Craiova
CFR Cluj și Universitatea Craiova vor juca în deplasare în prima manșă a play-off-ului competiției de fotbal Conference League, pe 21 august, cu BK Haecken, respectiv Istanbul Bașakșehir....
#fotbal intern, #Universitatea Craiova, #CFR Cluj, #FCSB , #stiri fotbal
