Ce șanse au echipele românești să câștige meciurile din playoff-urile europene? FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, față în față cu istoria

România a ajuns cu trei echipe în playoff-ul competițiilor europene, ceea ce nu s-a mai întâmplat de câțiva ani. FCSB, în Europa League, respectiv Craiova și CFR, în Conference League, vor lupta pentru a se califica pe tabloul principal al unei competiții europene.

FCSB se va duela cu Aderbeen, din Scoția, în playoff-ul Europa League. Campioana României este văzută favorită să se califice, cu 69% șanse, față de doar 31% ale scoțienilor.

În schimb, în ceea ce privește meciurile din Conference League, șansele sunt ceva mai mici. CFR Cluj are 58% șanse să treacă de suedezii de la Hacken, deci echipa lui Dan Petrescu pleacă ca favorită.

În schimb, Universitatea Craiova are doar 44% șanse să treacă de turcii de la Istanbul Basaksehir. Acestea sunt calculele făcute de Football Meets Data.

Ads