Echipă direct în grupe? Cum ar putea crește România în UEFA? FCSB, CFR și Craiova, în fața unui sezon istoric

Deși parcursul european de până acum al echipelor din România nu a fost neapărat cel mai bun, fotbalul românesc poate avea un an excelent din punct de vedere al coeficientului. Asta pentru că e aproape imposibil să nu avem trei echipe în playoff. FCSB și CFR sunt sigur acolo, însă nu se știe dacă în Europa League sau Conference League, în timp ce Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 în turul cu Spartak Trnava și sunt aproape de calificare.

În playoff, indiferent de competiție, FCSB și CFR vor porni ca favorite, în timp ce Craiova ar avea și ea o șansă. Astfel, cu măcar două echipe în faza principală, România ar putea avea o creștere importantă în coeficient.

Împreună cu performanțele FCSB-ului de anul trecut, fotbalul românesc ar putea crește, dacă vom avea un sezon bun. S-ar putea ajunge chiar să avem o echipă direct în grupe.

Un astfel de exemplu este cel al Norvegiei care, cu câteva sezoane bune, campioana Bodo/Glimt a ajuns direct în playoff-ul Champions League, implicit a avut asigurată calificarea în faza principală a Europa League.

Norvegia e pe locul 12 în clasamentul coeficientilor, cu un punctaj total de peste 34.000 de puncte. România e pe 23, cu 21.375 puncte. Cu un sezon cu un punctaj apropriat celui de anul trecut, România ar putea intra în primele 15 campionate.

