FCSB are un nou conducător. Anunț oficial urmează să fie făcut BREAKING NEWS

FCSB are un nou conducător. Anunț oficial urmează să fie făcut

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 20:38
753 citiri
Mihai Stoica și Elias Charalambous FOTO Hepta

FCSB a ajuns la un acord cu Florin Cernat, care va deveni noul director sportiv al echipei. El va pleca de la FC Voluntari după meciul cu Corvinul Hunedoara.

La FCSB, Cernat se va ocupa de selecționarea jucătorilor de care FCSB are nevoie. El va face mai multe deplasări pe piețele pe care FCSB vrea să le acapareze, unde va trebui să selecționeze jucători.

Mihai Stoica a confirmat că acesta va semna cu FCSB.

„Cernat va veni după meciul pe care Voluntari îl va juca cu Corvinul. Noi ne-am înțeles. El trebuia să ia acceptul, l-a obținut. Un om apropiat mie. Chiar dacă nu a jucat la Steaua/FCSB, a făcut ceva pentru club.

El a condus Oțelul Galați în deplasarea cu Tg Mureș, unde dacă Tg. Mureș bătea era campioană. Sub bagheta lui s-a petrecut surpriza (n.r. - în ultima etapă din sezonul 2014-2015)”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

