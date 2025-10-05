Înfrânți în Europa! FCSB și Craiova au pierdut, iar asta se resimte în clasamentul coeficientului UEFA

Săptămâna europeană nu a fost una bună pentru România. FCSB a pierdut acasă, cu Young Boys Berna, scor 2-0, scor identic celui cu care Universitatea Craiova a cedat în Polonia, în meciul cu Raków, echipa lui Bogdan Racovițan.

Cele două înfrângeri nu au ajutat România în clasamentul coeficienților UEFA. Una dintre țări ne-a depășit după ultima săptămână.

Croația a urcat pe locul 21, profitând de eșecurile echipelor noastre. Mai mult, Ungaria se apropie de noi în clasament.

România luptă în acest sezon pentru a obține un loc în primele 24. De ce? Pentru că astfel campioana ar intra direct în turul doi, ceea ce înseamnă că ar avea asigurat cel puțin un playoff de Conference League. Campioana ar trebui să treacă de un singur tur preliminar pentru a juca într-o fază principală. Acum, campioana intră în turul doi, de unde, dacă e eliminată, cade direct în turul 2 Conference League.

