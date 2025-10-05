Înfrânți în Europa! FCSB și Craiova au pierdut, iar asta se resimte în clasamentul coeficientului UEFA

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 05:29
374 citiri
Înfrânți în Europa! FCSB și Craiova au pierdut, iar asta se resimte în clasamentul coeficientului UEFA
Jucătorii de la FCSB. Foto: Facebook / FCSB

Săptămâna europeană nu a fost una bună pentru România. FCSB a pierdut acasă, cu Young Boys Berna, scor 2-0, scor identic celui cu care Universitatea Craiova a cedat în Polonia, în meciul cu Raków, echipa lui Bogdan Racovițan.

Cele două înfrângeri nu au ajutat România în clasamentul coeficienților UEFA. Una dintre țări ne-a depășit după ultima săptămână.

Croația a urcat pe locul 21, profitând de eșecurile echipelor noastre. Mai mult, Ungaria se apropie de noi în clasament.

România luptă în acest sezon pentru a obține un loc în primele 24. De ce? Pentru că astfel campioana ar intra direct în turul doi, ceea ce înseamnă că ar avea asigurat cel puțin un playoff de Conference League. Campioana ar trebui să treacă de un singur tur preliminar pentru a juca într-o fază principală. Acum, campioana intră în turul doi, de unde, dacă e eliminată, cade direct în turul 2 Conference League.

FRF a luat o decizie importantă, chiar înainte de FCSB - Universitatea Craiova OFICIAL
FRF a luat o decizie importantă, chiar înainte de FCSB - Universitatea Craiova OFICIAL
Arbitrul Ișvan Kovacs va conduce la centru partida FCSB – Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 20.30, în etapa a 12-a a Superligii. Kovacs va fi ajutat la cele...
Universitatea Craiova, detronată: Rapid e noul lider din Liga 1
Universitatea Craiova, detronată: Rapid e noul lider din Liga 1
Echipa bucureșteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formația Farul Constanța, în etapa a 12-a din Superligă. Rapid conduce în clasament, cel puțin până la...
#fotbal intern, #FCSB, #Universitatea Craiova , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Moment neverosimil: selectionerul Romaniei si-a batut propriul jucator, in timpul meciului! Sanctiunea i-a surprins pe toti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa super-golul din lovitura libera, Ianis Hagi a fost iar decisiv in Turcia! Nota primita

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Înfrânți în Europa! FCSB și Craiova au pierdut, iar asta se resimte în clasamentul coeficientului UEFA
  2. Dennis Man, fantastic. A marcat primul gol pentru PSV și e gata de meciurile cu Moldova și Austria de la națională VIDEO
  3. Universitatea Craiova, detronată: Rapid e noul lider din Liga 1
  4. FRF a luat o decizie importantă, chiar înainte de FCSB - Universitatea Craiova OFICIAL
  5. Victorie mare pentru Dinamo. Pe cine au învins „câinii”
  6. Cristi Chivu, de neoprit. Inter a urcat pe primul loc după a cincea victorie la rând
  7. Formula 1, în Singapore. Cine i-a luat fața campionului Verstappen în calificări
  8. Gloria Bistrița, duel în Liga Campionilor cu super-campioana Ungariei. Cum s-au descurcat româncele
  9. Calificare superbă pentru Rapid. A spulberat o echipă care a câștigat de 8 ori Liga Campionilor
  10. Petrolul a dat lovitura în Superliga, în deplasare cu o nou-promovată care a făcut furori