”Echipa cu patru litere”. Ce au spus cei de la Csíkszereda despre FCSB, înainte de meciul din campionat

FCSB se va duela cu Csikszereda în această seară, în deplasare. Campioana României are neapărată nevoie de puncte pentru a se apropia de locurile de playoff, după un start de sezon sub așteptări.

Înainte de acest meci, gazdele au publicat pe site-ul lor o avancronică, spunând că se vor duela cu „FCSB din București”. Ei au explicat că echipa nu mai are denumirea de Steaua, ca urmare a unor procese pierdute cu CSA.

„FK Csíkszereda și cel mai popular club din fotbalul românesc, FCSB din București, se vor întâlni pentru prima dată într-un meci oficial.

Fie că această echipă are sau nu cea mai lungă istorie sau cele mai multe titluri de campioană, nu există niciun motiv să ne oprim acum asupra acestui aspect. După cum se știe, o instanță a decis că această echipă, atribuită acum cu patru litere, nu poate fi numită Steaua”, au scris cei de la Csikszereda, pe site-ul oficial.

Csikszereda este pe locul 16 în Liga 1, ultimul, înainte de acest meci. FCSB este pe poziția 14, însă cu o victorie ar putea ajunge până pe poziția a 11-a.

