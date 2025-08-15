„De azi o luăm pe drumul din sezonul trecut”. Jucătorii de la FCSB, gata să scrie istorie iar

David Miculescu, marcator în meciul din Kosovo, crede că echipa sa, FCSB, începe să își revină, iar victoria cu Drita este importantă pentru că asigură prezența într-o grupă europeană.

„Ne-am așteptat să fie un meci greu pentru că am văzut că vor avea suporterii de partea lor și vor lupta, dar ne-am gândit că dacă înscriem repede va fi mai ușor pentru noi. Am făcut repede 1-0, apoi 2-0, am condus la pauză, au înscris și ei, a fost roșu pentru și Dennis a marcat, așa ne-am calificat. Golul pe care l-am marcat este important, pentru că îmi dă moral.

Era normal să fie un meci important pentru că nu ne-am calificat în Liga Campionilor și trebuia să facem ceva. Eu sper ca de astăzi să o luăm pe drumul din sezonul trecut.

Aberdeen e o echipă bună, i-am văzut cu Celtic, dar dacă noi ne facem treaba nu o să avem probleme. Doar dacă suntem o echipă putem ajunge acolo unde am fost!”, a declarat David Miculescu după victoria din deplasare cu Drita, 3-1 la Pristina.

