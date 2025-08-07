Poate FCSB să iasă din criză cu Drita? Răspunsul lui Charalambous: „Nu suntem fericiți.”

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 07 August 2025, ora 00:04
546 citiri
Elias Charalambous. FOTO: Facebook / FCSB

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, că se așteaptă la o partidă dificilă împotriva campioanei Kosovo, FC Drita, în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, adversara fiind foarte bine organizată și disciplinată.

„Când nu câștigi meciuri, este clar că nu ești fericit, dar acum noi ne focusăm pe Europa. Mâine vom juca un meci foarte important pentru club și este important să reușim un rezultat bun. Mâine vom întâlni Drita, un adversar foarte bine organizat, dar totul depinde de noi. Trebuie să fim mai buni pe teren, să avem un joc bun, acest lucru este foarte important pentru a reuși un rezultat bun. Mâine va fi doar prima repriză, cea de-a doua e săptămâna viitoare în Kosovo. Trebuie să fim într-o stare bună, singurul lucru pe care îl putem face este să fim pozitivi și să avem o atitudine bună. Aceasta este viața în fotbal, nu poți câștiga mereu. Uneori mai apar și surprize, dar trebuie să continuăm, în fotbal nu poți renunța niciodată. Vom avea un meci greu mâine, i-am analizat pe cei de la Drita, sunt foarte organizați, foarte disciplinați, deci va fi un meci greu”, a declarat Elias Charalambous.

Tehnicianul cipriot a anunțat că are anumite probleme de lot, Alibec și Radunovic nefiind disponibili din cauza accidentărilor.

„Avem ceva probleme, Denis Alibec nu este disponibil, nu va juca mâine. Și Risto Radunovic are de asemenea probleme și nu va putea juca mâine. În schimb, Valentin Crețu este într-o stare bună, poate juca. Nu este încă sigur dacă Denis Alibec va trebui să se opereze, va trebui să discut cu doctorul, iar apoi vom aștepta o decizie. Sper că va fi cât se poate de curând alături de noi”, a mai spus Charalambous.

Echipa de fotbal FCSB va întâlni, joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, campioana Kosovo, FC Drita, în prima manșă a celui de-al treilea tur preliminar al Europa League.

