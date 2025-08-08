„E prea devreme să vorbim despre revenire de formă”. Jucătorii de la FCSB, cu picioarele pe pământ după meciul cu Drita

Jucătorii de la FCSB. Foto: Facebook / FCSB

Adrian Şut, mijlocaşul echipei FCSB, este fericit pentru că bucureştenii au întors rezultatul în meciul cu Drita şi spune că startul acesta de sezon seamănă cu cel de anul trecut.

„A fost o partidă dificilă! Nu am început meciul aşa cum am dorit, am luat gol foarte repede, în repriza a doua la fel, dar sunt foarte fericit că am câştigat.

E prea devreme să vorbim despre revenire de formă sau de calificare, dar e foarte important pentru noi, pentru psihicul nostru că am reuşit să întoarcem scorul şi să câştigăm.

Cred că acest început de sezon seamănă cu cel de anul trecut şi trebuie să fim pregătiţi. În fotbal sunt şi perioade mai dificile, dar atunci se văd caracterele, însă noi rămânem uniţi; se întâmplă să nu poţi să câştigi. Vom arăta în continuare că suntem o echipă. Trebuie să pregătim returul foarte bine”, a declarat Adrian Şut.

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia kosovară Drita FK, în manşa întâi a turului al treilea preliminar din Liga Europa.

