Reacția fulger a lui Gigi Becali, după umilința cu Csikszereda: „Am pierdut un an”

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 23:34
836 citiri
Gigi Becali FOTO Hepta

FCSB a plecat umilită de Csikszereda, reușind să obțină doar un punct pe terenul ultimei clasate. Grație acestui rezultat, echipa din Miercurea Ciuc a scăpat de ultima poziție.

După meci, Gigi Becali a ajuns la concluzia că echipa a pierdut un an, asta pentru că el crede că echipa are șanse mici să prindă un loc de play-off.

„Impresia e că am pierdut un an. (n.r. adică acest sezon) Noi play-off, de unde să mai intrăm? Nu e vorba de puncte, de distanță, ci de faptul că nu mai jucăm.

Ce să mai recuperăm? Ne bate și Botoșani, și Petrolul, și aia e. Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Cum să faci asta? Echipa nu se mișcă pe teren, nu face mișcare, nu ai cum să câștigi un meci.

Fundașul central nu-l atacă nimeni, iar el dă chiflă. Nu ai cum să faci performanțe cu chestiuni de genul. Nu te atacă nimeni și tu o dai în corner. Le e frică de minge, nu vezi?”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB va încheia etapa la 16 puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.

