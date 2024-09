Nemulțumirea lui Elias Charalambous, după remiza cu CFR: ”Trebuie să vedem de ce ajungem în această situație”

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 2-2, că rezultarul este echitabil, dar bucureştenii trebuie să vadă de ce ajung în situaţia de a reveni în joc.

"Ştiam stilul de joc al celor de la CFR. Când controlezi jocul şi primeşti astfel de gol (n.r. primul marcat de Louis Munteanu) e dificil. Important este că am avut reacţie şi am revenit, nu este uşor. Ambele goluri primite au fost uşoare. Cea mai bună veste este că am revenit de la 0-2. A fost un rezultat echitabil. Am avut posesie, mai ales în repriza a doua. Nu trebuie doar să ai posesie, trebuie să te şi aperi. Mai sunt şi adversarii din teren, am încercat să ne impunem.

Trebuie să vedem de ce ajungem în această situaţie, să fim nevoiţi să revenim în joc. Trebuia să facem schimbări, cei introduşi au evoluat foarte bine. E ceva ce nu ne convine, niciun antrenor nu vrea să primească goluri", a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FCSB, într-un meci din etapa a noua a Superligii, în care a condus cu 2-0.

