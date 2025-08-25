Echipa FC Argeș a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, echipa campioană a României, FCSB, în etapa a șaptea din Superligă.

Bucureștenii au ratat în minutul 18, prin Cisotti, care a șutat puțin pe lângă poartă, dar fazele periculoase au lipsit pe Arena Națională. Piteștenii au dat lovitura în minutul 72, când Bettaieb a deschis scorul în urma unui contraatac. Gazdele au trecut pe lângă egalare în minutul 80, prin Mamadou Thiam – aflat la debut pentru roș-albaștrii - șutul lui fiind blocat de Briceag. După două minute, Robert Moldoveanu a lovit bara pentru oaspeți, care și-au majorat avantajul în minutul 88, după autogolul lui Mihai Popescu. Lazaar a intervenit excelent în minutul 90+4 la șutul lui Thiam și FCSB – FC Argeș s-a terminat 0-2.

Piteștenii au 12 puncte și se află pe locul 5, în timp ce echipa lui Elias Charalambous ocupă poziția a 12-a.

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana (M. Popescu 46), Graovac, Radunovic – F. Tănase, Lixandru, Olaru (Mamadou Thiam 46) – M. Toma (Al. Stoian 76), Alibec (Politic 46), Cisotti (Oct. Popescu 70). ANTRENOR: Elias Charalambous.

FC ARGEȘ: Lazar – Orozco, M. Tudose (Y. Pîrvu 39), Sadriu (Seto 63) – Oancea, Rădescu (R. Moldoveanu 79), Sierra, Blagaic (Rață 46), Briceag – Caio Martins (Ricardo Matos 46), Bettaieb. ANTRENOR: Bogdan Andone.

Cartonașe galbene: Ngezana 24.

Arbitri: Marcel Bîrsan - Alexandru Filip, Ionuț Neacșu.

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Claudiu Marcu.

