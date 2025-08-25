Reacția lui Gigi Becali, după ce Thiam a debutat la FCSB în înfrângerea cu FC Argeș

FCSB a pierdut încă un meci în campionat, cu FC Argeș, scor 0-2. Înfrângerea de pe teren propriu o lasă pe campioană în zona de jos a clasamentului, cu doar cinci puncte.

În acest meci a debutat Mamadou Thiam, adus de la U Cluj. Becali a fost mulțumit de el după acest meci.

„Să vedeți, o să intre Thiam. L-am văzut, e fotbalist. Alibec e mai greu să aibă șanse, acum l-am văzut pe Thiam, că nu-l știam. Au zis de Thiam că e neantrenat, că n-a jucat două săptămâni… Omul e activ. Neantrenat și joacă, dar antrenat? Vă dați seama cum o să joace? Eu vă spun acum ca un spectator”, a declarat Gigi Becali, la DigiSport.

Thiam se luptă cu Denis Alibec și Daniel Bîrligea pentru un loc de titular la FCSB.

Pentru campioană urmează meciul cu Aberdeen, din playoff-ul Europa League, iar apoi meciul de campionat cu CFR Cluj.

