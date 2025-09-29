OUT de la FCSB! Becali renunță la jucătorul preferat, după victoria cu Oțelul: „Se ascunde de minge”

FCSB a reușit să treacă de Oțelul Galați și a obținut prima victorie după o serie de opt meciuri consecutive în campionat fără victorie. Pentru echipa lui Elias Charalambous, care a urcat pe locul 11 în campionat, urmează meciul cu Young Boys Berna, din Europa League, iar apoi derby-ul cu Universitatea Craiova.

După meciul cu Oțelul Galați, Gigi Becali a găsit totuși un jucător care a jucat slab. Mihai Toma a fost ținta patronului. Spune despre acesta că are calitate, însă se ferește de minge. Din acest motiv îl va prefera pe Alexandru Stoian în primul 11, de unde va ieși Toma.

"Va juca Stoian. Toma are calitate, numai că a început să se ascundă de minge. Și știți ce fac dacă se ascunde.... Stoian va juca de acum încolo. Are tupeu! În bandă îl bag, dacă avem avantaj trece el vârf și Miculescu în bandă. Ce să facem, să joace în locul lui Olaru?

Under o să fie ăsta, Stoian, da. O să vedeți ce combinații facem noi! Nu știu unde, o să vedem. Poate mă iau după tine (n.r. Ilie Dumitrescu) și joacă număr 10 Stoian, nu?", a declarat Becali, la Digi Sport.

Alexandru Stoian, Andrei Dăncuș, Mihai Toma și Ionuț Cercel sunt jucătorii de la FCSB care acoperă regula U21.

