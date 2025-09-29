OUT de la FCSB! Becali renunță la jucătorul preferat, după victoria cu Oțelul: „Se ascunde de minge”

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 00:04
356 citiri
OUT de la FCSB! Becali renunță la jucătorul preferat, după victoria cu Oțelul: „Se ascunde de minge”
Gigi Becali. Foto: hepta

FCSB a reușit să treacă de Oțelul Galați și a obținut prima victorie după o serie de opt meciuri consecutive în campionat fără victorie. Pentru echipa lui Elias Charalambous, care a urcat pe locul 11 în campionat, urmează meciul cu Young Boys Berna, din Europa League, iar apoi derby-ul cu Universitatea Craiova.

După meciul cu Oțelul Galați, Gigi Becali a găsit totuși un jucător care a jucat slab. Mihai Toma a fost ținta patronului. Spune despre acesta că are calitate, însă se ferește de minge. Din acest motiv îl va prefera pe Alexandru Stoian în primul 11, de unde va ieși Toma.

"Va juca Stoian. Toma are calitate, numai că a început să se ascundă de minge. Și știți ce fac dacă se ascunde.... Stoian va juca de acum încolo. Are tupeu! În bandă îl bag, dacă avem avantaj trece el vârf și Miculescu în bandă. Ce să facem, să joace în locul lui Olaru?

Under o să fie ăsta, Stoian, da. O să vedeți ce combinații facem noi! Nu știu unde, o să vedem. Poate mă iau după tine (n.r. Ilie Dumitrescu) și joacă număr 10 Stoian, nu?", a declarat Becali, la Digi Sport.

Alexandru Stoian, Andrei Dăncuș, Mihai Toma și Ionuț Cercel sunt jucătorii de la FCSB care acoperă regula U21.

Primul jucător care poate ajunge în iarnă la FCSB: "Becali are numărul meu"
Primul jucător care poate ajunge în iarnă la FCSB: "Becali are numărul meu"
FCSB a ratat transferul lui Mario Tudose, însă ar putea aduce la echipă un alt fundaș central tânăr. Hermannstadt îl propune pe Kevin Ciubotaru la FCSB, asta după ce Becali a vorbit despre...
Premieră pentru FCSB. Ce au făcut, după opt meciuri consecutive fără victorie în campionat
Premieră pentru FCSB. Ce au făcut, după opt meciuri consecutive fără victorie în campionat
Echipa bucureșteană FCSB a reușit a doua victorie stagională învingând duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formația Oțelul Galați, în etapa a 11-a din Superligă. A fost prima...
#fotbal intern, #Gigi Becali, #FCSB , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reactia patronului de la FCSB
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizie radicala! A facut anuntul, dupa ce fosta sotie s-a plans public de ce face

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șoc pentru Răzvan Lucescu! PAOK a condus cu 3-1, dar ceea ce a urmat e incredibil
  2. OUT de la FCSB! Becali renunță la jucătorul preferat, după victoria cu Oțelul: „Se ascunde de minge”
  3. Premieră pentru FCSB. Ce au făcut, după opt meciuri consecutive fără victorie în campionat
  4. Schimbare de lider în La Liga după meciul Barcelonei
  5. Tragedie teribilă în fotbal. Portarul a murit în vestiar, după meci
  6. Obiceiuri de campion: cântă în apă la fiecare antrenament și calcă pe urmele lui David Popovici
  7. Farul - Unirea Slobozia: un penalty ratat în minutul 90+4 a decis meciul
  8. Ce-a făcut Gloria Bistrița în Liga Campionilor, după două victorii la rând
  9. Victorie uriașă pentru gimnasta din România, la competiția din Ungaria
  10. Primul jucător care poate ajunge în iarnă la FCSB: "Becali are numărul meu"