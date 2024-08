Gigi Becali s-a certat cu fostul jucătorul de la FCSB în direct: "Eu te-am respectat!"

Gigi Becali a intrat în direct pentru a-l contrazice pe fostul său jucător. Gabriel Enache, ajuns la 33 de ani, a acuzat că nu și-a luat, în primă fază, trei salarii de la FCSB.

"Eu m-am dus cu gândul să joc, super profi, să ajung la națională, să ajut. Am început direct cu stângul. Când am semnat mi-au ascuns că au interdicție la transferuri.

Eram în birou și, când să semnez, au sunat de la Federație că au interdicție. Au ieșit afară, au vorbit și mi-au zis că nu e nicio interdicție, au plătit banii de mult.

Am semnat contractul și, în 10 zile, interdicție la transferuri! Șase luni am stat degeaba. Am avut ofertă din Grecia și eu, băiat caracter, n-am vrut să plec. Am zis că oamenii m-au dorit, joc un an jumate și merg la națională. Asta îmi propusesem eu.

După s-a întâmplat ce s-a întâmplat, cu meciuri, cu discuții... Am întrebat pe grupul echipei dacă e program a doua zi și mi s-a reproșat că de ce trebuie să știu eu programul echipei. Nu mi-am luat banii, trei luni am avut de recuperat, am depus memoriu și am câștigat", a declarat Enache.

Becali s-a enervat

Imediat, Gigi Becali a intervenit și i-a spus lui Enache că este lipsit de respect, pentru că nu a existat vreodată un jucător care să nu primească banii de la el. Mai mult, Becali i-a spus că l-a impus în echipă.

"Dacă tot mă uitam la voi, ca să mă revanșez, să mai discutăm... Eu vreau să spun așa, și să știe și Enache. Respectul între oameni este respectarea cuvântului. Ce ți-am spus la Palat? Îți iei banii. Ca să știi. Eu te-am respectat!

Mai mult, ce nu știi tu: eu te-am impus mereu la echipă. Edi nici nu voia să te ia. Te-am luat peste capul la toți pentru că îmi plăcea de tine, alergai mult. Am zis că nu ești Maradona, dar alergai mult. Te impuneam la echipă.

Nu te voiau că ziceau că faci prostii. Ține cont de un lucru. Când te-am luat, nu mai aveam cu cine să joc. Erau bolnavi toți. Am respectat contractul. Respectul înseamnă respectarea contractului.

Cum îi dau eu lui Panțîru de trei ani salariul fără să joace... S-a accidentat la mine și îi dau banii până la finalul contractului. Asta înseamnă respectarea contractului", a spus Becali.

