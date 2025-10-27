Becali a găsit jucător U21 pentru FCSB: „Am dat 900.000 pe el”. Rezolvă cea mai mare problemă din lot

FCSB a obținut o victorie cu 4-0 în duelul cu UTA, cel mai convingător succes al acestui sezon. Campioana s-a apropriat la trei puncte de playoff și, deși e încă departe de lupta pentru titlu, dă semne că poate reveni în joc, având trei victorii în patru meciuri de campionat.

La meciul cu UTA, jucătorul U21 folosit de FCSB a fost Ionuț Cercel. Becali este mulțumit de el și spune că a decis să îl mute în centrul defensivei, nu în dreapta, asta pentru că acolo se simte acesta cel mai bine.

„Cercel trebuia să joace fundaș dreapta. Eu când l-am luat am zis că-l bag fundaș central. Ei l-au băgat în dreapta. Acum, am zis că trebuie să jucăm în apărare cu U21. M-a costat 900.000 până acum. Trebuie să jucăm cu el. Am dat 500.000, încă 200.000 pentru nu știu câte jocuri, apoi încă 200.000 o altă clauză. Am dat 900.000 și pentru el, și pentru Stoian.

De ce l-am luat pe Cercel, nu să joace? Pintilii m-a sunat și a zis că i-a spus Cercel: «Eu joc, dar îmi e incomod fundaș dreapta. La Farul jucam dreapta că aveau nevoie. Eu sunt fundaș central». Apoi m-am bucurat și mai tare. El zice că are o calitate de fotbalist pe un anumit post.

Înseamnă că are calitate. De ce-l lăsați să joace dreapta, dacă el zice că are încredere în centru? Va juca alături de Ngezana, în centru”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport 1.

Ads