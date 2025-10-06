„Avem un jucător de pe altă planetă!”. Fotbalistul care i-a intrat la inimă lui Gigi Becali

FCSB dă semne de revenire, după ce a ajuns la trei victorii în ultimele patru meciuri. Campioana a reușit să o bată pe Craiova, reușind să îi scoată pe olteni de pe primul loc din campionat.

La finalul meciului, Gigi Becali a anunțat că apreciază mai mulți jucători, însă cel mai încântat a fost de Juri Cisotti, despre care spune că este de pe altă planetă.

„În prima repriză, nu mi-a plăcut de Tănase, că pierdea dueluri. Nici de el, nici de Șut, nici de Olaru, nici de Bîrligea. Nu mi-au plăcut. În a doua, Tănase a fost dezinvolt.

Avem un jucător de pe altă planetă, pe Cisotti. Am zis să nu-l mai laud, că după aia pică iar. Nu mi-au plăcut Alibec și Thiam. Măcar aleargă, fă presing. Nu mai dăm golul 2, dar măcar aleargă. Mi-a fost teamă pe final.

Pe Pantea l-am scos că avea galben. Mi-a fost frică că va fi băgat Baiaram în meci, face o fentă și intră Pantea întârziat și ia al doilea galben”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport 1.

FCSB e pe locul 11 în Liga 1, cu 13 puncte în 12 etape. Lider e Rapid, cu 25 de puncte. Etapa următoare FCSB se va duela cu lanterna roșie Metaloglobus.

