Decizie majoră la FCSB, după seria neagră din campionat: „Drumul nostru se desparte aici”

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 17:59
52 citiri
Jucătorii de la FCSB. Foto: Facebook / FCSB

FCSB trece prin cea mai dificilă perioadă din ultimii ani. Campioana României are doar șapte puncte în 10 etape de campionat și ar putea încheia etapa la 19 puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.

În ultima etapă, FCSB a pierdut la Botoșani. A fost pentru doar a doua oară în 17 meciuri jucate de FCSB la Botoșani când campioana a pierdut. Până în noiembrie anul trecut, FCSB nu pierduse niciodată aici.

După meciul de la Botoșani, pierdut cu 3-1, suporterii din Peluza Sud au lansat un comunicat prin care îi critică dur pe jucători. Ei spun că prietenia cu jucătorii s-a terminat, iar de acum urmează o perioadă în care vor pune mai multă presiune pe echipă.

”Am fost mereu lângă echipă, indiferent de rezultate. Am avut răbdare, am înțeles și am crezut în promisiunile făcute. Dar totul continuă la fel.

Nu vorbim despre locul din clasament, ci despre atitudine. Despre lipsa de respect față de culori și față de cei care, meci de meci, au fost acolo.

Prietenia dintre jucătorii roș-albaștri și suporteri se încheie aici. Până când nu se va schimba atitudinea, drumul nostru nu mai este comun.

De astăzi, presiunea se dublează. Prea v-am ținut în brațe…”, a scris Peluza Nord 1995 pe Facebook.

#fotbal intern, #FCSB, #fc botosani , #FCSB
