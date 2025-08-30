S-a săturat. „Puștiul minune” de la FCSB vrea să plece de la echipă. Becali i-a răspuns imediat: „Trebuie să joace fotbal.”

FCSB ar putea rămâne fără Octavian Popescu. Jucătorul de 22 de ani s-a săturat de criticile patronului Gigi Becali și vrea să joace pentru o nouă echipă, unde să poată să își relanseze cariera de jucător.

Becali spune însă că nu vrea să îl lase să plece decât dacă, pe numele lui, va veni o ofertă. În plus, spune că nu este treaba lui Octavian Popescu să își caute echipă.

”Să plece! Cum? Cu autobuzul sau cu IMS-ul? Erau niște mașini pe vremuri, IMS se numeau. Cu IMS-ul, autobuzul sau basculanta, cu ce pleacă? Asta merge așa, că plecăm când vrem? Când ai ofertă pleci.

Nu trebuie să vină el, că nu vine jucătorul să propună suma lui, că la FCSB nu e debandadă. El trebuie să joace fotbal, asta trebuie să facă un fotbalist la mine. Nu vine un fotbalist la mine să ceară el, să facă el, să dreagă el. La mine, joci fotbal, tată, asta trebuie să faci, nu să ceri tu să pleci”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Octavian Popescu a adunat 194 de meciuri la FCSB, reușind 25 de goluri și 25 de pase de gol.

Ads