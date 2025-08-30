S-a săturat. „Puștiul minune” de la FCSB vrea să plece de la echipă. Becali i-a răspuns imediat: „Trebuie să joace fotbal.”

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 28 August 2025, ora 18:17
3090 citiri
S-a săturat. „Puștiul minune” de la FCSB vrea să plece de la echipă. Becali i-a răspuns imediat: „Trebuie să joace fotbal.”
Octavian Popescu, de la FCSB și Xiam Emmers, de la Rapid. FOTO: Facebook / FCSB

FCSB ar putea rămâne fără Octavian Popescu. Jucătorul de 22 de ani s-a săturat de criticile patronului Gigi Becali și vrea să joace pentru o nouă echipă, unde să poată să își relanseze cariera de jucător.

Becali spune însă că nu vrea să îl lase să plece decât dacă, pe numele lui, va veni o ofertă. În plus, spune că nu este treaba lui Octavian Popescu să își caute echipă.

”Să plece! Cum? Cu autobuzul sau cu IMS-ul? Erau niște mașini pe vremuri, IMS se numeau. Cu IMS-ul, autobuzul sau basculanta, cu ce pleacă? Asta merge așa, că plecăm când vrem? Când ai ofertă pleci.

Nu trebuie să vină el, că nu vine jucătorul să propună suma lui, că la FCSB nu e debandadă. El trebuie să joace fotbal, asta trebuie să facă un fotbalist la mine. Nu vine un fotbalist la mine să ceară el, să facă el, să dreagă el. La mine, joci fotbal, tată, asta trebuie să faci, nu să ceri tu să pleci”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Octavian Popescu a adunat 194 de meciuri la FCSB, reușind 25 de goluri și 25 de pase de gol.

Reacția lui Gigi Becali, după ce Thiam a debutat la FCSB în înfrângerea cu FC Argeș
Reacția lui Gigi Becali, după ce Thiam a debutat la FCSB în înfrângerea cu FC Argeș
FCSB a pierdut încă un meci în campionat, cu FC Argeș, scor 0-2. Înfrângerea de pe teren propriu o lasă pe campioană în zona de jos a clasamentului, cu doar cinci puncte. În acest meci...
Calculele lui Gigi Becali după tragerea la sorți: ”6 cu 9, facem 15 puncte. Să dea Dumnezeu să mă înșel...”
Calculele lui Gigi Becali după tragerea la sorți: ”6 cu 9, facem 15 puncte. Să dea Dumnezeu să mă înșel...”
Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa,...
#fotbal intern, #FCSB, #Gigi Becali, #Octavian Popescu , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Exodul romanilor! Sapte jucatori, OUT dintr-un campionat de top al Europei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fara precedent! Laszlo Dioszegi a asteptat fluierul arbitrului si apoi a urmat ceva nemaivazut

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mourinho a făcut o avere doar din concedieri! Ce sumă a adunat lusitanul, după ce a fost dat afară de șapte ori. Chelsea, United și Real i-au plătit fiecare 20 de milioane de euro doar ca să plece
  2. Chelsea a renunțat la atacantul pe care a plătit 60 de milioane de euro. Unde a ajuns fotbalistul crescut de PSG
  3. Recordul stabilit de Bayern cu ultimul transfer. Cât a plătit pentru atacantul lui Chelsea
  4. Transfer de răsunet în Premier League. E cel mai scump jucător din istoria clubului
  5. Revoltător! S-a cerut închisoare pentru ce-a pățit un copil în tribune la US Open VIDEO
  6. Marea surpriză din optimi la US Open. E lideră mondială în WTA și a eliminat două mari favorite, după un scandal de rasism
  7. Probleme medicale pentru Novak Djokovic la US Open: ”Sunt la fel de tânăr ca întotdeauna”. Cum s-a terminat meciul
  8. Victorii românești la US Open. Ce-au făcut Gabriela Ruse și Monica Niculescu
  9. La ce oră joacă Jaqueline Cristian la US Open, cu vicecampioana de la Wimbledon
  10. Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la US Open. Acum câteva zile a triumfat în turneul de la Cincinnati