OUT de la FCSB! Becali îl dă afară, după umilința cu Metaloglobus BREAKING NEWS

Gigi Becali a luat prima decizie radicală, după ce FCSB a pierdut meciul cu Metaloglobus. Patronul campioanei a decis să renunțe la Denis Alibec, atacant adus în vară de la Farul Constanța.

Alibec a jucat 10 meciuri în acest sezon la FCSB, dar nu a marcat. Horia Ivanovici spune că despărțirea este iminentă.

„Sunt şanse foarte mari, adică 99%, ca Denis Alibec să fie out din iarnă. Se pare că nici el nu mai vrea să rămână. Acestea sunt informaţiile e ultimă oră. Nu îl mai vrea nici Gigi Becali şi nici el.

Oricum, Denis Alibec le-a spus tuturor că e o greşeală că a venit la FCSB, deşi toţi i-au spus să nu vină. Dar, nu mai vrea nici FCSB-ul, nu mai vrea nici Gigi Becali, nu mai vrea nici Alibec.

Astea-s informaţiile. I-a pus capac ce s-a întâmplat aseară. Şi cu suporterii şi tot, toată situaţia asta. Mai ales că Alibec are o vârstă”, a dezvăluit Horia Ivanovici, jurnalist la Fanatik.

