Marea problemă de la FCSB, rezolvată de „sifon”. Gigi Becali: "Așa mi-a zis Tănase"

FCSB s-a apropiat la un singur loc de playoff, fiind la egalitate de puncte cu Oțelul Galați, locul 6, care are însă un meci mai puțin jucat. Campioana a trecut în ultima etapă cu 2-0 de U Cluj.

La finalul meciului cu U Cluj, Gigi Becali a vorbit despre problema jucătorului U21. El este mulțumit de Ionuț Cercel, jucător mutat din dreapta defensivei în centru. Totuși, a mai pregătit o variantă: în urma unei discuții cu Florin Tănase, cel despre care Giovanni Becali a spus că este sifonul vestiarului, a tras concluzia că Alexandru Stoian este o soluție pentru echipă.

"Nu va rămâne problema jucătorului U21. Stai puțin să fiu eu sigur de play-off și să vezi ce joacă Stoian. Tănase mi-a zis: 'Am dubii că e mai bun ca mine'. Așa mi-a zis Tănase de Stoian. Dacă Tănase spune asta, înseamnă că vede ceva la el. Bine, poate exagerează puțin, dar faptul că își permite să spune asta înseamnă că Stoian e valoros.

Contra lui U Cluj a jucat foarte bine Cercel, iar Ngezana nu i-a dat situație prea multă. Cercel pasează frontal, dar nu i-a dat siguranță Ngezana", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Stoian a jucat 11 meciuri la FCSB în acest sezon, reușind două goluri și o pasă de gol. Ionuț Cercel, care a fost accidentat, a jucat nouă meciuri.

Ads