„Vom face tot posibilul să luăm cele trei puncte”. FCSB promite victoria cu Manchester United, după ce a urcat în primele 8 în Europa League

Fotbalistul Florin Tănase a declarat, joi seara, după victoria cu 3-2 din meciul cu Qarabag FK, din Europa League, că este fericit că FCSB a reușit să facă un joc bun și să marcheze un gol mai mult decât adversarii.

'Ne așteptam să avem un meci greu, în Europa League nu există adversar ușor, dar am reușit să facem un joc bun și să marcăm un gol mai mult decât adversarii, chiar dacă noi am marcat numai din faze fixe. Asta demonstrează forța echipei noastre. Însă noi suntem fericiți pentru victorie, nu contează cum marchezi. Se întâmplă să mai și greșim, dar ne bucurăm că am reușit să revenim și să luăm cele trei puncte', a spus Tănase la postul Prima Sport.

El speră ca FCSB să câștige ultima partidă din această fază a competiției, cea cu Manchester United, programată săptămâna viitoare pe Arena Națională.

'Privim cu mare speranță înainte, mai avem un meci, cu Manchester United, pe care îl vom juca în fața a 55.000 de spectatori. Noi vom face tot posibilul să luăm cele trei puncte pentru a fi siguri de clasarea în primele opt locuri ale clasamentului. Trebuie să ne autodepășim, noi am demonstrat asta de atâtea ori, așa că o vom face și la meciul cu Manchester United', a explicat fotbalistul.

FCSB a învins echipa azeră Qarabag FK cu scorul de 3-2 (2-2), joi seara, pe Stadionul Republican ''Tofiq Bahramov'' din Baku, în etapa a șaptea a Europa League la fotbal.

Cu acest succes, FCSB a acumulat 14 puncte înainte ultimei etape (locul 6 provizoriu), care o va aduce la București pe Manchester United, pe 30 ianuarie.

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

