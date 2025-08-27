Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, sancțiuni pentru FC Rapid și FCSB ca urmare a incidentelor de la meciul direct.

“FC Rapid 1923 vs. FC FCSB – Incidente - În temeiul art. 83.2.d și 82.1 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. Se aplică FCSB o penalitate unică de 5.000 lei”, este decizia comisiei.

La 17 august, FCSB a încheiat la egalitate, pe Arena Națională, scor 2-2, cu formația Rapid București, în etapa a șasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.

