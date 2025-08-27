FCSB și Rapid, sancționate de FRF! Decizie de ultim moment BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 27 August 2025, ora 18:25
636 citiri
FCSB și Rapid, sancționate de FRF! Decizie de ultim moment BREAKING NEWS
Echipa FCSB FOTO Facebook FCSB

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, sancțiuni pentru FC Rapid și FCSB ca urmare a incidentelor de la meciul direct.

“FC Rapid 1923 vs. FC FCSB – Incidente - În temeiul art. 83.2.d și 82.1 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. Se aplică FCSB o penalitate unică de 5.000 lei”, este decizia comisiei.

La 17 august, FCSB a încheiat la egalitate, pe Arena Națională, scor 2-2, cu formația Rapid București, în etapa a șasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.

Reacția lui Gigi Becali, după ce Thiam a debutat la FCSB în înfrângerea cu FC Argeș
Reacția lui Gigi Becali, după ce Thiam a debutat la FCSB în înfrângerea cu FC Argeș
FCSB a pierdut încă un meci în campionat, cu FC Argeș, scor 0-2. Înfrângerea de pe teren propriu o lasă pe campioană în zona de jos a clasamentului, cu doar cinci puncte. În acest meci...
Încă o umilință pentru campioana FCSB, bătută și de FC Argeș
Încă o umilință pentru campioana FCSB, bătută și de FC Argeș
Echipa FC Argeș a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, echipa campioană a României, FCSB, în etapa a șaptea din Superligă. Bucureștenii au ratat în minutul 18, prin Cisotti,...
#fotbal intern, #FCSB, #Rapid , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Lamine Yamal a confirmat relatia si i-a facut iubitei sale un cadou spectaculos, de cateva sute de mii de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. FCSB și Rapid, sancționate de FRF! Decizie de ultim moment BREAKING NEWS
  2. Din Conference League, la Petrolul Ploiești. Cine este jucătorul transferat de prahoveni
  3. FCSB - Aberdeen se vede la TV! Postul care transmite gratis meciul decisiv pentru campioana României
  4. Calificare în sferturi pentru iubitul Andreei Bălan, după un meci dramatic
  5. Un mare internațional al Italiei și-a anunțat retragerea. A fost campion european
  6. Una dintre cele mai frumoase tenismene a dezamăgit la US Open: ”Să se mărite, să facă copii și gata!”
  7. Fotbalistul care s-a declarat bisexual a ajuns la capătul răbdării: ”Nu e vorba despre mine”
  8. Șocant! Antrenorul Mircea Rednic, dat afară după numai 5 meciuri. Comunicatul clubului
  9. Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz
  10. Debut infernal pentru Coco Gauff la US Open, într-un meci de 3 ore. Alte rezultate