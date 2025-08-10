Scandal uriaș între FCSB, Rapid și Craiova. LPF, acuzată că o favorizează pe campioană: „Ăsta nu e fotbal corect!”

Vladmir Screciu, în duel cu Juri Cisotti. Foto: Facebook / FCSB

LPF a modificat regulamentul intern, ca urmare a unor presiuni din partea FCSB-ului. Mai precis, LPF a exclus din regulament anumite texte care făceau ca echipele să nu poată reintroduce pe listă jucători ce au fost scoși anterior de pe listă. Practic, înainte de modificarea regulamentului, jucătorii aflați în această situație ar fi trebuit să își rezilieze contractul cu FCSB și să semneze unul nou.

Cluburile Craiova și Rapid nu sunt însă de acord cu ceea ce a făcut LPF, ei considerând incorectă modificarea regulamentului în timpul sezonului.

Rapid nu acceptă ca regulile campionatului să fie schimbate peste noapte, în plin sezon, pentru a favoriza un singur club. Ăsta nu e nici fotbal corect, nici respect față de competiție și față de munca tuturor echipelor.

Comitetul de Urgență al FRF a modificat ROAF fără să consulte cluburile și fără o minimă transparență. S-a schimbat o regulă care era în vigoare de ani de zile, care nu reprezenta o urgență reală, dar va avea efect imediat asupra perioadei de transferuri și a dreptului de joc al jucătorilor. Cu alte cuvinte: s-a intervenit direct în desfășurarea campionatului.

Când schimbi regulile în timpul jocului, lovești în credibilitatea fotbalului. Când o faci pentru a avantaja pe cineva anume, lovești în fair-play.

Împreună cu cei de la Craiova, am cerut suspendarea imediată a aplicării acestei modificări și reluarea discuțiilor în mod transparent, cu toți participanții la masă. Dacă nu se va întâmpla asta, vom merge până la capăt, folosind toate căile legale pentru a apăra corectitudinea campionatului.

Nu vreau să fiu înțeles greșit, noi nu ne opunem modernizării sau îmbunătățirii regulamentelor, dar aceste schimbări trebuie făcute transparent, cu participarea tuturor celor implicați și cu respectarea calendarului competițional.

Nu e vorba doar de Rapid sau Craiova. E vorba de fotbalul românesc și de respectul pentru suporteri, pentru munca jucătorilor și pentru spiritul competiției. Dacă pierdem asta, pierdem tot”, a declarat Victor Angelescu, președintele Rapidului.

