Motivul pentru care Charalambous a refuzat să îl salute pe Șumudică, la meciul cu Rapid. Prietenia, uitată după un gest al rapidistului

La finalul meciului dintre FCSB și Rapid, terminat la egalitate, 0-0, a avut lot un moment controversat. Elias Charalambous a fugit direct la vestiare, fără să îl salute pe Marius Șumudică.

Antrenorul Rapidului a mers după el să îi reproșeze asta, având o discuție de câteva minute. Cei doi au fost, în trecut, colegi la Omonia Nicosia, iar Șumudică l-a adus antrenor la FC Vaslui.

Totuși, Charalmbous s-a supărat pe Șumudică după o declarație făcută de acesta anul trecut. În august 2023, după un meci european, antrenorul Rapidului a spus: „Elias, trezește-te, băi, tată, că ești cam recalcitrant. Mi s-a părut cam agresiv, i-au căzut pleoapele când a fost întrebat de schimbări. Să fie mai calm, că așa îi stă bine”, într-o intervenție la Digisport.

După meciul cu FCSB, Șumudică a clarificat situația, spunând că au stabilit să iasă la o masă împreună.

„A plecat supărat probabil din cauza rezultatului, nu a venit să mă salute, după care acum am fixat să ieșim împreună la masă, pentru că ne cunoaștem familiile, am jucat împreună la Omonia, am fost colegi de cameră pe timpul când eram jucători, după care l-am luat la Vaslui, mi-a fost jucător, eu l-am adus în România.

Era supărat că eu fiind admonestat de unii fani, le-am făcut să tacă din gură și el a crezut că le-am făcut alt gest sau ceva de genul ăsta, după care a venit, și-a dat seama că nu. Atunci m-a luat în brațe, m-a pupat. Am stabilit deja masa, sper să plătească el”, a transmis „Șumi”.

