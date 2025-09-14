FCSB, umilită la Miercurea Ciuc! Campioana o scapă pe Csikszereda de ultimul loc

Echipa FK Csikszereda a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa campioană, FCSB, în etapa a noua din Superligă.

Campioana nu se regăsește nici atunci când joacă împotriva echipelor care candidează la retrogradare. La Miercurea Ciuc, bucureștenii au avut o primă ocazie prin Bîrligea, în minutul 16, când șutul atacantului roș-albaștrilor a fost respins de Pap. Miculescu l-a încercat și el pe Pap, în minutul 26, dar prima repriză s-a încheiat fără gol marcat.

Imediat după pauză, Dolny a trimis puțin peste poartă, în minutul 46, iar în minutul 55 oaspeții au deschis scorul. Corner Florin Tănase și gol cu capul marcat de Edjouma. Reacția gazdelor a venit odată cu șutul lui Anderson Ceara, scos de Târnovanu de sub bară. Ciucanii au egalat în minutul 81, prin autogolul lui Pantea, care a deviat în propria poartă. Mamadou Thiam a șutat în minutul 86 și Pap a prins, iar partida de la Miercurea Ciuc s-a terminat la egalitate, 1-1.

FCSB a ajuns la patru meciuri egale și este pe 12, cu doar șapte puncte. FK Csikszereda a bifat al treilea punct stagional și se află pe poziția a 15-a.

CSIKSZEREDA: Pap – Bloj (Szalay 83), Hegedus, Palmeș, Paszka – B. Vegh (Dusinszki 83), Veres – Anderson Ceara, Bakos (A. Gergely 90), B. Szabo (Jebari 67) – Dolny (Eppel 67). ANTRENOR: Robert Ilyes

FCSB: Târnovanu – Cercel (M. Toma 46), Graovac, Baba Alhassan, Pantea – Olaru (Edjouma 46), Lixandru – Miculescu (Mamadou Thiam 46), Fl. Tănase (Chiricheș 70), Cisotti (Octavian Popescu 79) – Bîrligea. ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonașe galbene: B. Vegh 21 / Baba Alhassan 57

Arbitri: Iulian Călin - George Neacșu, Cosmin Vatamanu

Arbitri VAR: Iulian Dima - Marian Barbu

Ads