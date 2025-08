Încă o veste proastă pentru FCSB: după Tănase, l-a pierdut și pe Târnovanu

Probleme pentru FCSB, înainte de derby-ul cu Dinamo. Ștefan Târnovanu a fost suspendat două etape și va rata, astfel, meciul cu marea rivală. El a fost eliminat în ultimul meci, cel cu Farul.

În înfrângerea cu Farul, Ștefan Târnovanu a fost eliminat de arbitrul Găman după ce, conform arbitrului, l-a înjurat. Va fi suspendat la următoarele două etape de campionat.

”Aș vrea să cer scuze tuturor celor care țin cu Steaua (n.r. FCSB), jucători, staff, suporteri, tot ce înseamnă echipa asta. A fost o alunecare a lui Mihai, care dă în minge, după care îl ia pe sus.

Dacă la fiecare alunecare în care atingi mingea și apoi îl iei și pe adversar se dă fault, înseamnă că nu mai avem voie să băgăm alunecări.

Eu am considerat că nu e fault. Găman a dat fault foarte sigur. Eu am ieșit, nu trebuia să ies, e vina mea. După ce am ieșit, am văzut că-mi dă galben, doar că am ieșit la el, am înțeles.

După, i-am zis ‘Ce ‘aia’ vezi?’. Un cuvânt care nu e ok și după a zis că de ce îl înjur. Dacă această înjurătură e așa de gravă, înseamnă că în minutul 15 n-am mai avea jucători, ar da cinci eliminări la o echipă. După, a zis că l-am înjurat nu știu cum. E simplu, la VAR se aude, să ia înregistrarea”, a declarat Ștefan Târnovanu.

Nu este primul jucător eliminat de la FCSB, din acest sezon. Florin Tănase a luat roșu în meciul tur al partidei cu Shkendija. El va rata trei partide din cupele europene.

