FCSB face al treilea transfer al iernii. Și-a anunțat deja venirea la București: „A venit momentul”

FCSB va aduce un al treilea jucător în această iarnă. Gigi Becali a decis că este nevoie de o nouă opțiune de jucător U21, astfel că Gigi Becali a decis să îl aducă încă din această iarnă pe Alexandru Stoian.

Becali îl cumpărase oricum deja pe acesta, la pachet cu Ionuț Cercel, însă deal-ul inițial presupunea ca cei doi să ajungă la echipă în vară. Stoian va veni încă de acum la echipă.

El deja a anunțat că o va părăsi pe Farul Constanța, printr-o postare publicată pe rețelele de socializare.

”A venit momentul să îmi iau rămas bun, am trecut prin multe clipe minunate în acestă perioadă, aici am debutat la seniori, aici am câștigat trofee, aici am cunoscut cei mai minunați colegi. Mulțumesc, Farul Constanța! Mulțumesc, Mister Gheorghe Hagi! Mulțumesc, Fariști! Veți rămâne mereu în sufletul meu!”, a scris Alexandru Stoian pe pagina sa de Instagram.

Lista jucătorilor transferați de FCSB de la Farul Constanța

Alexandru Stoian și Ionuț Cercel - 1 milion de euro

Mihai Popescu - 250.000 de euro

David Kiki - gratis

Eduard Radaslavescu - 850.000 de euro

Radu Boboc - 200.000 de euro

Ionuț Vînă - 750.000 de euro

Florinel Coman - 3 milioane de euro

Dragoș Nedelcu - 2.13 milioane de euro

Robert Grecu - 30.000 de euro

Romario Benzar - 700.000 de euro

Florin Tănase - 1.5 milioane de euro

Alin Toșca - 400.000 de euro

Alexandru Târnovan - 300.000 de euro

Gabriel Iancu - 500.000 de euro

