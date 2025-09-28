Primul jucător care poate ajunge în iarnă la FCSB: "Becali are numărul meu"

FCSB a ratat transferul lui Mario Tudose, însă ar putea aduce la echipă un alt fundaș central tânăr. Hermannstadt îl propune pe Kevin Ciubotaru la FCSB, asta după ce Becali a vorbit despre el după victoria din Europa League cu Go Ahead Eagles.

"Găsim înțelegere, tot timpul ne-am înțeles cu cei de la FCSB. Nu i-am făcut un preț lui Ciubotaru. Prima dată trebuie ca el să joace bine, să crească. Noi îl găsim, îl punem în vitrină, îl vindem și vedem ce iese mai departe.

(n.r. dacă se poate face un schimb cu Antwi) Nu cred. Ciubotaru este under, iar Antwi este extracomunitar. Nu știu dacă ne putem permite să-l ținem noi pe Antwi, care are un salariu de 10.000 de euro pe lună. În acest moment, plătim 50%-50% cu FCSB. Ne-ar costa 17.000 de euro și nu ne putem permite atât.

Ciubotaru este foarte bun, îl avem de vreo 3 ani la noi. El a venit în țară pentru Dinamo, dar l-am luat noi. A fost apoi împrumutat la Ungheni, apoi l-am adus înapoi și a impresionat în cantonamentul din această vară. Îl mai avem acum și pe Călugăr, l-am luat pentru 5 ani.

În general, noi doar fundași stânga vindem (n.r. râde). A fost și Opruț, acum Ciubotaru, Călugăr. Domnul Becali are numărul meu, mă poate suna oricând, nu asta este problema. Noi suntem un club care produce și vinde, deci suntem flexibili. Noi am vrea să-l vindem în iarnă și să ni-l lase până în vară, să mai crească.

Ads

Este un copil totuși, are 21 de ani. Trebuie să joace, există presiune", a spus Claudiu Rotar, pentru digisport.ro.

Crescut în academiile celor de la Rapid Viena, Austria Viena, Parma sau Rangers, Kevin Ciubotaru a adunat 10 meciuri pentru Hermannstadt în acest sezon.

Ads