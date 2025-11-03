FCSB vrea să îi fure vedeta CFR-ului. Becali negociază cu Varga pentru el: nu este Louis Munteanu

FCSB a decis să îl oferteze pe Lindon Emërllahu, unul dintre cei mai importanți jucători al sezonului de la CFR. Campioana vrea să îl aducă pe kosovarul pe care ardelenii l-au adus acum un an de la FC Balkani, pentru 700.000 de euro.

Anunțul a fost făcut de jurnalistul Emanuel Roșu. El spune că încă nu s-a discutat cu jucătorul, dar între cluburi există o discuție cu șanse mari de acord.

„Becali discută cu CFR Cluj transferul lui Lindon Emerllahu. Semnale pozitive de la Cluj. Nu

există o înțelegere cu fotbalistul. Vă țin la curent”, a anunțat jurnalistul Emanuel Roșu.

Lindon Emërllahu a ajuns în februarie la CFR Cluj. A adunat 35 de meciuri, șase goluri și trei pase de gol.

