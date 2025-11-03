FCSB vrea să îi fure vedeta CFR-ului. Becali negociază cu Varga pentru el: nu este Louis Munteanu

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 14:59
545 citiri
FCSB vrea să îi fure vedeta CFR-ului. Becali negociază cu Varga pentru el: nu este Louis Munteanu
Gigi Becali. Foto: hepta

FCSB a decis să îl oferteze pe Lindon Emërllahu, unul dintre cei mai importanți jucători al sezonului de la CFR. Campioana vrea să îl aducă pe kosovarul pe care ardelenii l-au adus acum un an de la FC Balkani, pentru 700.000 de euro.

Anunțul a fost făcut de jurnalistul Emanuel Roșu. El spune că încă nu s-a discutat cu jucătorul, dar între cluburi există o discuție cu șanse mari de acord.

„Becali discută cu CFR Cluj transferul lui Lindon Emerllahu. Semnale pozitive de la Cluj. Nu

există o înțelegere cu fotbalistul. Vă țin la curent”, a anunțat jurnalistul Emanuel Roșu.

Lindon Emërllahu a ajuns în februarie la CFR Cluj. A adunat 35 de meciuri, șase goluri și trei pase de gol.

Marea problemă de la FCSB, rezolvată de „sifon”. Gigi Becali: "Așa mi-a zis Tănase"
Marea problemă de la FCSB, rezolvată de „sifon”. Gigi Becali: "Așa mi-a zis Tănase"
FCSB s-a apropiat la un singur loc de playoff, fiind la egalitate de puncte cu Oțelul Galați, locul 6, care are însă un meci mai puțin jucat. Campioana a trecut în ultima etapă cu 2-0 de U...
ANAF, anchetă la FCSB! Reacția lui Becali, după control: „Băi, computerule, de-asta nu plătesc impozit! Dacă nu am dreptate, îmi tai capul!”
ANAF, anchetă la FCSB! Reacția lui Becali, după control: „Băi, computerule, de-asta nu plătesc impozit! Dacă nu am dreptate, îmi tai capul!”
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a reacționat după ce ANAF a venit în control la FCSB. Omul de afaceri spune că este doar un control de rutină. El spune că ANAF a identificat o...
#fotbal intern, #FCSB, #Lindon Emerllahu, #CFR Cluj, #Gigi Becali , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Milionarul roman fugit din tara divorteaza, dupa 7 ani de casnicie. Ce avere are si unde se afla acum
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. FCSB vrea să îi fure vedeta CFR-ului. Becali negociază cu Varga pentru el: nu este Louis Munteanu
  2. Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz, meci de cinci stele. Unde va avea loc duelul
  3. Gigi Becali, gata să transfere un mijlocaș român: „6 milioane de euro”
  4. ”Tati vrea să se căsătorească cu tine”. Cererea inedită a lui Charles Leclerc
  5. Ce se întâmplă cu antrenorul de doar 33 de ani din Anglia. Clubul tocmai a făcut anunțul
  6. Doliu în fotbalul românesc! A murit fostul mare atacant al Stelei și al echipei naționale! Era preferatul lui Emeric Ienei
  7. Decizie radicală luată de Mirel Rădoi la Craiova: ”Nu vor mai fi nici în lot”
  8. Incident șocant în Premier League: suporterii unei echipe, atacați cu un cuțit, din tren. Patronul unei echipe a intervenit
  9. Campionii mondiali la dans sportiv sunt din România!
  10. Schimbare de lider în clasamentul ATP! Ce s-a întâmplat după finala de la Paris