FCSB, de nerecunoscut. Cum s-a descurcat campioana în meciul cu Unirea Slobozia

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 10 August 2025, ora 23:35
452 citiri
FCSB, de nerecunoscut. Cum s-a descurcat campioana în meciul cu Unirea Slobozia
Jucătorii de la FCSB. Foto: Facebook / FCSB

Echipa Unirea Slobozia a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Superligă.

Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au continuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 35. Intrat la pauză, Cisotti a lovit bara transversală în minutul 55, iar Miculescu a trimis pe poartă, periculos, în minutul 73, pentru ca Rusu să respingă în minutul 80 spectaculoasa foarfecă a lui Cisotti. Tot Rusu a salvat în minutul 82 la şutul lui Kiki şi bucureştenii, deşi au controlat finalul de meci, nu au reuşit să marcheze. Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul şase, cu 7 puncte. FCSB a bifat a treia înfrângere consecutivă în campionat şi, cu doar patru puncte, e pe locul 12.

FCSB: Zima – V. Creţu, Ngezana, Graovac, Kiki – Şut (Miculescu 68), Lixandru (Cisotti 46) – M. Toma (Al. Stoian 68), Politic (Bîrligea 46), Oct. Popescu (Edjouma 56) – Fl. Tănase. ANTRENOR: Elias Charalambous

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Ibrian, Al. Dinu, Antoche, Dragu – Coadă (Ed. Florescu 46), Vl. Pop, Purece (Aganovic 60) – Bărbuţ (Safronov 79), Afalna (Ahmed Said 59), Rotund (Dulcea 74). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

Cartonaşe galbene: Fl. Tănase 76, Kiki 90+3 / D. Rusu 75, A. Said 79

Arbitri: Adrian Cojocaru - Ovidiu Artene, Florin Vişan

Arbitri VAR: Sorin Costreie - Alexandru Filip

Scandal uriaș între FCSB, Rapid și Craiova. LPF, acuzată că o favorizează pe campioană: „Ăsta nu e fotbal corect!”
Scandal uriaș între FCSB, Rapid și Craiova. LPF, acuzată că o favorizează pe campioană: „Ăsta nu e fotbal corect!”
LPF a modificat regulamentul intern, ca urmare a unor presiuni din partea FCSB-ului. Mai precis, LPF a exclus din regulament anumite texte care făceau ca echipele să nu poată reintroduce pe...
Incredibil! Cu ce echipă a semnat atacantul pe care FCSB plătea o avere. Are doar 27 de ani și era una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc
Incredibil! Cu ce echipă a semnat atacantul pe care FCSB plătea o avere. Are doar 27 de ani și era una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc
În 2020, FCSB plătea aproape un milion de euro pentru Adrian Petre, pe care îl transfera din Danemarca, de la Esbjerg. În acel moment, el era văzut drept unul dintre marile talente ale...
#fotbal intern, #FCSB, #unirea slobozia , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
OUT! Antrenorul lui AC Milan a facut anuntul, dupa ce Coubis a debutat cu autogol si rosu direct
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Konyaspor, victorie cu 4-1 in prima etapa din Turcia! Ce s-a intamplat cu Marius Stefanescu

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rezultat mare pentru Rednic în Belgia. Pe cine a învins
  2. Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la dublu de la turneul WTA 1000 de la Cincinnati
  3. FCSB, de nerecunoscut. Cum s-a descurcat campioana în meciul cu Unirea Slobozia
  4. Viciere de rezultat în Liga 1. Fază controversată în ultimul minut al Craiova - Hermannstadt
  5. Surpriză! Liverpool a pierdut primul trofeu, deși a cheltuit aproape 300 de milioane de euro pe transferuri
  6. Scandal uriaș între FCSB, Rapid și Craiova. LPF, acuzată că o favorizează pe campioană: „Ăsta nu e fotbal corect!”
  7. L-au ajuns blestemele românilor? Debut de coșmar la AC Milan pentru tânărul sucevean: autogol și eliminare în primele 20 de minute!
  8. Antrenorul român, desființat: "Am văzut-o pe asta cu prostul de Reghecampf. Absolut excepțională"
  9. Alex Mitriță, cel mai bun de pe teren, într-un meci cu 7 goluri. Ce-a făcut românul
  10. Accidentarea stupidă a unui pilot de top, după ce a câștigat cursa și a ieșit din mașină VIDEO