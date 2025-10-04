FRF a luat o decizie importantă, chiar înainte de FCSB - Universitatea Craiova OFICIAL

Arbitrul Ișvan Kovacs va conduce la centru partida FCSB – Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 20.30, în etapa a 12-a a Superligii.

Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marius Marica și Ferencz Tunyogi. În camera VAR se vor afla Sorin Costreie și Valentin Porumbel. Arbitru de rezervă va fi Sorin Vadana, iar observator Augustus Constantin.

Brigada de la prima confruntare de duminică, CFR Cluj – Hermannstadt (ora 15.00): Arbitri: Horia Gabriel Mladinovici – Cosmin Vătămanu, Mihăiță Necula – Florin Ovidiu Mazilu

Arbitri VAR: Iulian Dima, Andrei Antonie. Observator: Zoltan Szekely.

