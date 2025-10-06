Cel mai bun jucător de la FCSB, după meciul cu Craiova: „Se vede diferența.”

Juri Cisotti. Foto: Facebook / FCSB

Juri Cisotti, jucătorul echipei FCSB, este mulțumit de faptul că bucureștenii au legat două rezultate bune în campionat și speră că pasa proastă a roș-albaștrilor a trecut.

„E un rezultat important. A fost un meci foarte important pentru noi, de luptă. Am câștigat foarte multe dueluri, când câștigi multe dueluri, câștigi și meciul.

E bine că am legat două rezultate importante în campionat, suntem o echipă mai unită, mai bătăioasă. Nu contează cum se obțin cele trei puncte, contează să câștigăm. Acum avem două săptămâni de pauză. Trebuie să lucrăm la ce facem în ultimii 20 de metri, să analizăm unde se poate face mai bine.

E important să marcăm, nu e simplu să bați penalty. Tănase șutează foarte bine. Acum se vede diferența, suntem mai bătăioși, luptăm unul pentru celălalt. Probabil că în prima parte am avut ghinion, am trecut peste și acum suntem bine. Contează prezentul”, a declarat Juri Cisotti după victoria cu 1-0 obținută de FCSB duminică seara, în meciul cu Universitatea Craiova.

