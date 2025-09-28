FCSB și Craiova luptă pentru România. Cum arată clasamentul coeficienților după victoria din Olanda

FCSB și Craiova luptă pentru România. Cum arată clasamentul coeficienților după victoria din Olanda
FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

FCSB a început noul sezon de Europa League cu o victorie în fața celor de la Go Ahead Eagles. Rezultatul este unul foarte important, mai ales dacă ne uităm la clasamentul coeficienților.

Ca urmare a rezultatului din Olanda, România a reușit să o depășească pe Croația în clasamentul coeficientului, având un total de 23.250 de puncte, cu 125 de puncte mai multe decât croații.

Pasul cel mare pentru România este însă depășirea Israelului în clasament, care are 27.500 de puncte. Însă, având în vedere că Israel riscă să fie exclusă din cupele europene, România ar putea reveni în top 20.

Un parcurs european bun al celor de la FCSB și Craiova ne-ar putea aduce niște avantaje mari. Spre exemplu, campioana ar putea ajunge direct în turul doi al Champions League, iar câștigătoarea cupei direct în playoff-ul Europa League, asta dacă reușim să urcăm încă câteva locuri.

Programul FCSB-ului din Europa League

Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys, ora 19:45

Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna, ora 19:45

Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB, ora 19:45

Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB, ora 22:00

Etapa 6: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord, ora 22:00

Etapa 7: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB, ora 22:00

Etapa 8: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce, ora 22:00

Programul Craiovei din Conference League

Etapa 1: Rakow – Universitatea Craiova (2 octombrie 2025, ora 22:00)

Etapa 2: Universitatea Craiova – Noah (23 octombrie 2025, ora 22:00)

Etapa 3: Rapid Viena – Universitatea Craiova (6 noiembrie 2025, ora 22:00)

Etapa 4: Universitatea Craiova – Mainz (27 noiembrie 2025, ora 19:45)

Etapa 5: Universitatea Craiova – Sparta Praga (11 decembrie 2025, ora 19:45)

Etapa 6: AEK Atena – Universitatea Craiova (18 decembrie 2025, ora 22:00)

