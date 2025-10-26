Umilință în FCSB - UTA! Până și portarul a fost eliminat în meciul cu patru marcatori

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia UTA Arad, în etapa a 14-a din Superligă.

Gazdele au deschis scorul în minutul 13, când Târnovanu l-a lansat pe Florin Tănase, după o lovitură liberă a arădenilor, acesta a trimis lui Bârligea şi atacantul bucureştenilor a şutat pe jos, de la 20 de metri, învingându-l pe Iliev. După cinci minute Florin Tănase a avut un gol anulat din cauza unei poziţii de ofsaid, apoi Poulolo a trimis un şut periculos, dar pe lângă poarta bucureştenilor, în minutul 21. FCSB a mai avut un gol anulat de VAR, la Cisotti, în minutul 26, însă peste zece minute gazdele au primit penalti la henţul lui Alin Roman şi Floin Tănase a transformat, în minutul 38. Cisotti a cerut schimbare, din cauza unei accidentări, iar din minutul 45+2 arădenii au rămas în zece. Portarul Dejan Iliev a comis un henţ în afara careului şi a primit cartonaş roşu, în al doilea minut al prelungirilor. În partea secundă ritmul meciului a căzut, gazdele au rămas în control şi şi-au mai trecut câteva şanse de gol în statistică. Pe final a fost un henţ la Poulolo şi s-a dictat penalti după verificarea VAR, iar Olaru a transformat, în minutul 80. Nou intratul Mamadou Thiam a înscris primul gol în campionat pentru bucureşteni, în minutul 90+3, stabilind scorul final, FCSB – UTA 4-0.

Bucureştenii sunt pe locul 10 în clasament, cu 16 puncte, urmaţi de UTA Arad, pe 11, tot cu 16 puncte.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic – Lixandru (A. Stoian 89), Şut – Cisotti (Miculescu 44), Fl. Tănase (Edjouma 85), Olaru (Mamadou Thiam 86) – Bîrligea (Alibec 85). ANTRENOR: Elias Charalambous

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu (D. Barbu 61), Poulolo, Pospelov, Padula – L. Mihai (Gorcea 45+3), Hrezdac – V. Costache, A. Roman (Ad. Dragoş 86), Tzionis (Fl. Iacob 61) - M. Coman (Hakim Abdallah 46). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

Cartonaşe galbene: Radunovic 47 / M. Coman 45+6, Pospelov 65, D. Barbu 65

Cartonaş roşu; Dejan Iliev (UTA Arad) min. 45+3

Arbitri: Andrei Moroiţă - Mihai Marica, Alexandru Corb

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu - Lucian Rusandu

