FCSB bate la ușa playoff-ului. Darius Olaru, uriaș cu U Cluj

Echipa bucureşteană FCSB a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 15-a din Superligă.

Bucureştenii au deschis scorul la Cluj prin Darius Olaru, în minutul 32, cu un gol superb, din voleu. După şapte minute Murgia a primit al doilea galben şi a fost eliminat, lăsându-şi echipa în zece, iar în minutul 55 oaspeţii şi-au dublat avantajul. Presat de Bîrligea, Cisse a greşit o pasă, Olaru a recuperat şi a înscris cu un şut pe jos. Miculescu a trimis puţin peste poartă în minutul 59 şi FCSB s-a impus cu 2-0.

Bucureştenii au ajuns pe locul 7, cu 19 puncte, în timp ce U Cluj are 17 puncte şi se află pe locul 10.

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu – Murgia, Artean (G. Simion 77), Bic (A. Trică 84) – Macalou (El Sawy 63), Lukic, Postolachi (D. Nistor 63). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru (Miculescu 46), Şut – Cisotti (Octavian Popescu 90+1), Fl. Tănase, Olaru (Baba Alhassan 88) – Bîrligea (Mamadou Thiam 79). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Murgia 36, Bic 66 / Pantea 90+4

Cartonaş roşu: A. Murgia (U Cluj) min. 39

Arbitri: Adrian Cojocaru - Daniel Mitruţi, Alexandru Filip

Arbitri VAR: Rareş Vidican - Lucian Rusandu

