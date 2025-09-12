Decizia luată de FCU Craiova, după ce echipa a fost exclusă din toate competițiile: „Li s-a permis să meargă să își caute alte echipe”

FCU Craiova anunţă, vineri, că activitatea echipei continuă cu antrenamente, precizând că jucătorii care nu erau legitimaţi au fost lăsaţi să plece.

“Activitatea echipei continuă la nivel de antrenamente şi activităţi specifice perioadei de pregătire cu întreg lotul aflat la dispoziţia antrenorului, mai puţin jucătorii care se aflau în lot, dar care nu erau legitimaţi şi cărora li s-a permis să meargă să îşi caute alte echipe”, a precizat FCU 1948 Craiova.

Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis în această săptămână excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile, din cauza datoriilor.

FCU Craiova a retrogradat în liga a treia din cauza datoriilor. Echipa lui Adrian Mititelu nu a primit licenţa pentru a continua în a doua divizie. Ulterior, în liga a treia, echipa a primit penalizări uriaşe, ajungând la un minus de 106 puncte, înainte să fie exclusă din competiţii.

