Decizia luată de Federația Română de Fotbal, după decesul regretatului Florin Marin

Federația Română de Fotbal a anunțat, vineri, organizarea unui moment de reculegere la partidele din Superligă, Liga 2 și Liga 3, în memoria lui Florin Marin, care a încetat din viață joi, la vârsta de 72 de ani.

Momentul de reculegere se va ține înaintea partidelor din această etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3.

Născut la data de 19 mai 1953 în București, Florin Marin a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a strâns peste 280 de meciuri, fiind de asemenea component al echipei naționale U21.

Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga 2, a fost antrenor principal la Echipa Națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă.

