Tot răul spre bine: Becali primește bani de la FIFA, după ce un jucător s-a rupt și va absenta șase luni

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:04
165 citiri
Tot răul spre bine: Becali primește bani de la FIFA, după ce un jucător s-a rupt și va absenta șase luni
Gigi Becali FOTO Hepta

Mihai Popescu este singurul tricolor care nu s-a bucurat prea mult de victoria României cu Austria. Asta pentru că fundașul central s-a accidentat grav.

Cel mai probabil, el va absenta minim șase luni, deci, cu alte cuvinte, sezonul e încheiat pentru el. FCSB va fi însă protejată de FIFA în această situație.

Forul Internațional are un sistem prin care protejează cluburile atunci când jucătorii se accidentează la meciurile naționalei. Suma de care este salvată FCSB este una importantă.

FIFA îi va acoperi costurile de tratament, care se vor ridica la aproximativ 20.000 de euro, pentru că Mihai Popescu va merge la clinica Villa Stuart din Roma.

De asemenea, FIFA îi va deconta salariul de 15.000 de euro lunar. Dacă va absenta 6 luni, FIFA îi va plăti FCSB-ului 110.000 de euro.

Gigi Becali a aflat că a ratat calificarea la Mondial și îl dă afară de la FCSB
Gigi Becali a aflat că a ratat calificarea la Mondial și îl dă afară de la FCSB
Naționala de fotbal a Beninului a ratat orice șansă de a se califica la Campionatul Mondial ce va avea loc în 2026 în SUA, Canada și Mexic. Africanii au terminat pe trei în grupă, sub...
Gigi Becali a văzut România - Austria și a decis să facă un transfer: ”Dau 500.000 de euro!”
Gigi Becali a văzut România - Austria și a decis să facă un transfer: ”Dau 500.000 de euro!”
FCSB nu s-a putut bucura prea tare de victoria echipei naționale cu Austria, asta pentru că Mihai Popescu s-a accidentat. Este suspect de ruptură de ligamente încrucișate și ar putea absenta...
#fotbal intern, #FCSB, #Gigi Becali , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea si a luat imediat decizia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Acuzat de viol in casa lui Michael Schumacher. Asistenta din echipa medicala a legendarului pilot a depus plangere

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Jucătorul despre care Mircea Lucescu a spus că este „ca un ștergător de parbriz”
  2. Tot răul spre bine: Becali primește bani de la FIFA, după ce un jucător s-a rupt și va absenta șase luni
  3. Marius Șumudică revine: „Ne-am înțeles! Condiții senzaționale”. Va antrena doi români
  4. Revine la Tottenham, după 30 de luni de suspendare. Cu cine va colabora Radu Drăgușin
  5. Decizia luată de FRF, după moartea ”Copilullui teribil” ce a fost cu România la Campionatul Mondial
  6. Răsturnare de situație: Chiricheș revine în competiția preferată
  7. Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian, după ce s-a calificat în sferturile de la Osaka
  8. Bosnia are probleme mari, înainte de disputa cu România: „Greu de crezut”
  9. ”Bomba” preliminariilor CM 2026. Două naționale uriașe se bat pentru un singur loc la Mondiale. Un jucător de la FCSB e implicat
  10. OUT de la Inter: Cristi Chivu le-a comunicat celor din conducere decizia lui