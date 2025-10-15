Tot răul spre bine: Becali primește bani de la FIFA, după ce un jucător s-a rupt și va absenta șase luni

Mihai Popescu este singurul tricolor care nu s-a bucurat prea mult de victoria României cu Austria. Asta pentru că fundașul central s-a accidentat grav.

Cel mai probabil, el va absenta minim șase luni, deci, cu alte cuvinte, sezonul e încheiat pentru el. FCSB va fi însă protejată de FIFA în această situație.

Forul Internațional are un sistem prin care protejează cluburile atunci când jucătorii se accidentează la meciurile naționalei. Suma de care este salvată FCSB este una importantă.

FIFA îi va acoperi costurile de tratament, care se vor ridica la aproximativ 20.000 de euro, pentru că Mihai Popescu va merge la clinica Villa Stuart din Roma.

De asemenea, FIFA îi va deconta salariul de 15.000 de euro lunar. Dacă va absenta 6 luni, FIFA îi va plăti FCSB-ului 110.000 de euro.

