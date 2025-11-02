Fotbalistul campioanei, om de succes în afaceri! Cine este jucătorul de la FCSB cu zeci de milioane de euro în conturi

Florin Tănase nu este doar un jucător important la FCSB. Anii petrecuți în zona arabă i-au adus câteva milioane de euro în conturi, bani cu care a intrat în domeniul afacerilor.

Fotbalistul de la FCSB este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din nordul Bucureștiului. Potrivit lui Dumitru Dragomir, ultimele două blocuri construite de Tănase sunt o adevărată mină de aur.

„Tănase stă pe cai mari. Nu știu dacă este cel mai bun fotbalist, dar este cel mai pricopsit. Are două blocuri lângă mine. După ce le vinde, face cel puțin 15 milioane de euro. Văd că se interesează să cumpere terenuri în continuare. Când ai bani și știi în ce să-i bagi… tu deja știi drumul, ai înțeles? Nu riști banii. În imobiliare nu mai câștigi 30%, dar câștigi 20%. Ce bancă îți dă 20%?”, a explicat Mitică Dragomir la Fanatik.

Florin Tănase investește în afaceri alături de impresarul Florin Vulturar, unul dintre preferații lui Gigi Becali. Ansamblul lor rezidențial cuprinde patru imobile, fiecare cu 32 de apartamente. Două dintre blocuri sunt, practic, ale lui Tănase.

„Am ales una dintre cele mai căutate zone de către cumpărători, în special de către cei care lucrează în zonele din nordul orașului, și am încheiat un parteneriat cu SVN Romania, care este cel mai mare vânzător de locuințe noi din țară.

Am îmbinat elementele pozitive prezente în alte proiecte pentru a rezulta produsul ideal pentru cumpărătorii care doresc să locuiască într-un apartament premium, cu finisaje de top, amplasat într-o zonă verde situată la o distanță mică de toate punctele de interes din nordul Bucureștiului”, a declarat Florin Tănase despre proiectul său.

Afacerile din București sunt unul din motivele pentru care Tănase joacă în România, asta deși, acum doi ani, când s-a întors la FCSB, avea pe masă oferte pe bani mulți din zona arabă, acolo unde a activat doi ani.

