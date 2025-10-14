Lucescu nu l-a folosit deloc cu Austria, iar Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”

Florin Tănase, unul dintre cei mai în formă jucători din campionatul României, a fost folosit doar câteva minute de Mircea Lucescu în dubla cu Moldova și Austria. Vedeta de la FCSB a lămurit un aspect, după cele două meciuri.

Concret, el i-a spus jurnalistului Dan Filoti, într-o discuție, că jucătorii de la FCSB nu i-au cerut niciodată preparatorului fizic Thomas Neubert să fie mai blând la antrenamente.

Asta după ce au apărut informații potrivit cărora jucătorii campioanei s-ar fi plâns de intensitatea antrenamentelor fizice.

”Am stat un pic de vorbă cu Tănase la finalul meciului și mi-a zis că n-am cum să-mi închipui... Cine m-a informat că ei, jucătorii, s-au dus la preparatorul fizic să-i ceară să nu se antreneze cum s-au antrenat în trecut... Că n-ar fi posibil așa ceva și el, în numele echipei, ca lider, a ținut să precizeze pe un ton cât se poate de normal, a fost chiar un dialog constructiv.

Tănase e un tip inteligent, cu care se poate discuta. Am zis da, e posibil să fi fost dezinformat sau a fost o tendință așa... Cert este că FCSB a arătat ca o echipă care n-a fost pregătită fizic la nivelul de anul trecut și de asta mi s-a părut un scenariu plauzibil. Era clar o diferență foarte mare”, a transmis Dan Filoti, la Digisport.

